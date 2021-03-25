Губернатор дал старт реновации в Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ), который позволит местным властям принимать решения по сносу и/или реконструкции старого жилья и строительству новых кварталов.

Документ вступит в силу 3 апреля. Основные полномочия по принятию программ КРТ закон возложил на депутатов законодательного собрания, главу региона и правительство области. Власти смогут устанавливать сроки для реновации той или иной территории, определять границы застройки, утверждать адресные программы, на основании которых планируется снос или реконструкция объектов. Также правительству необходимо выработать критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и, соответственно, не подлежащие сносу или реконструкции. Сами критерии в документе не прописаны.

Как ранее сообщал DK.RU, в Свердловской области уже выбрали 11 площадок под КРТ, большинство из них находится в Екатеринбурге.

Также мы рассказывали, что екатеринбуржцы были обеспокоены планами властей по сносу старых малоэтажек ради комплексного развития территорий. Жители объединились в чат в telegram под названием «Реновация. Сохранение старого фонда Екатеринбурга».

Активист Дмитрий Калинин пытался инициировать процедуру общественного обсуждения документа. Он направлял соответствующее обращение в Заксобрание и Минстрой 12 февраля и еще одно 9 марта — уже только в законодательный орган. Но их проигнорировали. После одобрения законопроекта комитетом и вынесения ЗакСо рекомендации принять его, запустить процедуру общественного обсуждения уже невозможно.

В то же время депутат Заксобрания Вячеслав Брозовский пояснил, что закон, о котором идет речь, рамочный. Он не поясняет, какие здания будут сноситься и что на их месте будет строиться:

Этот закон про то, как распределяются полномочия между субъектом и муниципалитетом. Конкретики — как, кто, что делать не будет — там нет. Это рамочный закон. Он про то, за что отвечает субъект, где министерство [строительства], где муниципалитет. Грубо говоря, это внутреннее распоряжение, и поэтому он не подлежит публичному обсуждению» (цитата по e1.ru).

Ранее DK.RU попросил юристов, девелоперов и Минстрой прокомментировать, что закон о КРТ принципиально меняет для застройщиков и собственников жилья, как будет применяться, и ждет ли екатеринбуржцев большой снос жилья.

Известно, что во время визита в Екатеринбург вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью, на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым.