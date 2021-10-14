Владимир Якушев, полпред: «Если поймаем волну, окажемся в лидерах по всем фронтам»

«Роль Уральского федерального округа в экономике России значительна. В УрФО проживает всего 8% россиян, но при этом доля валового регионального продукта в суммарном ВРП страны составляет 15%».

В ноябре 2021 г. будет год, как в Уральском федеральном округе сменился полпред. Накануне этой даты Владимир Якушев, который сегодня является полномочным представителем президента в УрФО, поговорил с «Бизнес-Журналом. Урал» о развитии уральских территорий, экономическом потенциале округа и его особенностях. DK.RU приводит главное из этого интервью.

О развитии малых городов и сельских поселений

— В УрФО каждый пятый — на селе, каждый третий — в малом городе. И хотя люди тянутся к мегаполисам, потому что там больше возможностей, никогда 100% населения жить в них не будет. Надо обеспечить жителей сельской местности и малых городов современными услугами и сервисами, обеспечить необходимую инфраструктуру: дороги, коммунальные сети, школы, больницы, объекты культуры, спорта. Люди сами выберут, где им жить — в мегаполисах и крупных агломерациях, которые сейчас активно развиваются, или в менее масштабных населенных пунктах.

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О здравоохранении

— Наша главная боль — нехватка специалистов. Проблема назрела не сегодня и даже не вчера, а позавчера. Нужно наращивать мощности медицинских учебных заведений, готовить как можно больше квалифицированных врачей. Это касается не только нашего округа, но и России в целом. Потому что зачастую медики из одних регионов переезжают в другие, где уровень зарплат выше. Поэтому важно везде сделать адекватные зарплаты и, конечно же, существенно расширить материально-техническую базу здравоохранения.

О комплексном развитии территорий

— Комплексный подход позволяет решить сразу несколько задач: построить новое жилье, коммунальные сети, дороги, объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, территории, которые попали под комплексное развитие, будут привлекать бизнес, а это стимулирует приток инвестиций, поступление налогов, пополнение бюджета, а значит, появятся дополнительные средства на развитие.

В регионах УрФО уже готовы пакеты документов, которые позволят в полную силу заработать федеральному закону о КРТ. Все субъекты определили площадки, где уже в 2021 г. начнется реализация первых проектов. Регионы намерены пользоваться федеральной поддержкой — инструментами инфраструктурного меню и другими возможностями, планируют привлекать бизнес — в различных формах государственно-частного партнерства. Интерес со стороны предпринимательского сообщества есть.

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Об инвестиционной привлекательности

— Сегодня УрФО стабильно развивается. Об этом говорит тот факт, что по итогам первых шести месяцев 2021 г. объем инвестиций в основной капитал составил 1,4 трлн руб. — это 18% от общероссийского объема. В том году объемы были примерно такие же. По объему инвестиций в абсолютном выражении округ занимает второе место после ЦФО, в состав которого входит Москва. По индексу промышленного производства за семь месяцев 2021 г. мы на третьем месте с приростом в 5,5% к аналогичному периоду прошлого года. По индексу обрабатывающих производств рост составил 106% к прошлому году. Мы первые по самообеспеченности консолидированного бюджета УрФО: 105% за январь – май 2021 г.. Это те налоги, которые собираются на территории федерального округа и которые должны покрыть наши затраты.

Темп хороший, но нужно превзойти собственные достижения, системно работать над улучшением показателей. В первую очередь нужны сильные кадровая и производственная школы, необходимо учитывать региональные экономические особенности. Если поймаем волну, окажемся в лидерах по всем фронтам.

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О драйверах развития

— Стройка всегда была и будет «локомотивом» экономики. Она «тянет» за собой практически все отрасли — от промышленности до сферы услуг. Во многом благодаря этой отрасли мы вышли из 2020 г. с малыми экономическими потерями. Возможности здесь огромны, поддержка со стороны государства колоссальна. По нацпроекту «Жильё и городская среда» перед нами стоят масштабные задачи. К 2024 г. мы должны нарастить объемы ввода жилья до 7,9 млн кв. м. На начало сентября у нас в стройке 7,7 млн кв. м жилья. За семь месяцев этого года заложено почти вдвое больше квадратных метров, чем за аналогичный период 2020 г.

Транспортная инфраструктура — это кровеносная система экономики. Необходимы новые мощные артерии. Сейчас на повестке строительство скоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Уже решено, что эта трасса будет проложена до Тюмени, а возможно, протянется и дальше.

Еще одним драйвером может стать внутренний туризм. В прошлом году в условиях закрытых границ эта отрасль получила мощный толчок. В регионах УрФО потенциал в этом направлении огромен. История, природа, культура, архитектура, креативные индустрии, яркие события — в каждом регионе есть что показать. Развитием всех этих направлений нужно заниматься системно и мыслить категориями десятилетий и веков, а не ближайшей парой-тройкой лет.

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