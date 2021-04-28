Владимир Якушев: «Бизнес заинтересован в разработках уральских ученых»

В Екатеринбурге презентовали научно-технические проекты, работа над которыми ведется в рамках Уральского научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

27 апреля ТАСС-Урал провел круглый стол, в котором приняли участие представители научных и производственных структур, входящих в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» (НОЦ).

Напомним, НОЦ создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Соглашение о развитии НОЦ в 2019 г. подписали главы трех регионов УрФО — Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Сегодня в НОЦ входят 9 университетов (в числе которых Уральский федеральный университет), 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров, сообщал DK.RU. Основные направления проектов НОЦ — аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, а также новая энергетика, новые технологии и материалы.

Как рассказал во время мероприятия ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, недавно Уральский НОЦ презентовал концепцию своего развития на федеральном уровне и получил высшие оценки экспертов.

Я уверен, что наш научно-образовательный центр будет самым успешным в Российской Федерации. Центр уже показал очень высокую эффективность, все его участники продемонстрировали желание совместной работы. За счет этого обеспечивается связанность единого макроэкономического региона в вопросе внедрения в промышленности современных технологий. В ближайшее время пройдет заседание совета НОЦ, на котором будут защищаться ключевые проекты с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, — сообщил глава УрФУ.

Об одном из проектов подробнее рассказал замначальника отделения — руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Евгений Мочалов:

Сегодня в рамках НОЦ ведется разработка двигателя для многоразовой ракеты-носителя. Уже сформированы первые проверочные образцы, модели, демонстраторы технологий. Данный этап проекта НОЦ рассчитан до октября этого года, то есть в сентябре пройдут испытания.

Демонстратор — это небольшая установка, на которой отрабатываются те технологии, что впоследствии лягут в основу реального двигателя. В том числе — доведение до совершенства экологичного топлива: планируется, что новый двигатель будет работать на смеси кислорода и водорода. Кроме того, разработчики намерены создать полностью возвращаемую одноступенчатую ракету. Для сравнения: в Falcon-9 Илона Маска возвращается только одна уцелевшая ступень. Работы ведутся в центре «Аэрокосмические технологии» Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ). После обкатки технологии на моделях можно будет вести речь о создании опытного образца двигателя.

«Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой» — это ведущий аэрокосмический проект научно-образовательного центра, — отметил Евгений Мочалов и добавил, что работа над проектом идет совместно с государственным ракетным центром им. Макеева.

В свою очередь Виктор Кокшаров сообщил, что Уральский НОЦ сотрудничает не только с крупными производственными предприятиями, но также со средними и малыми. В пример он привел компанию «Аксалит». Это малое предприятие совместно с институтом новых материалов и технологий УрФУ разрабатывает технологии оптической сепарации мусора.

Экология — одно из важнейших сегодня направлений для разработок. Наши ученые совместно с предприятиями занимаются проблемами сортировки и переработки твердых бытовых отходов, техногенных отходов, извлечения из отходов ценных металлов. Целый ряд проектов Уральского НОЦа связан с созданием экологически чистых видов транспорта — от трамваев до высокоскоростных поездов. Кроме того, очень перспективны и технологии, связанные с использованием водородного топлива, в создании твердооксидных топливных элементов, — поделился подробностями Виктор Кокшаров.

В свою очередь руководство НОЦ заявило, что все разработки могут быть поставлены на коммерческие рельсы: бизнес проявляет живой интерес к деятельности центра.