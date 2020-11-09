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Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда Николая Цуканова

Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда Николая Цуканова
Автор фото: Александр Алпаткин. Иллюстрация: ТАСС

Инсайд подтвердился: новым полпредом президента в УрФО стал Владимир Якушев. При этом у Кремля не было претензий к работе Николая Цуканова, он сам инициировал отставку.

#НАЗНАЧЕНИЯ#КАДРЫ#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Документ опубликован в понедельник, 9 ноября, на сайте Кремля. Вторым указом президента новым полпредом назначен Владимир Якушев, до этого занимавший пост министра строительства.

О готовящейся рокировке инсайдеры сообщали еще в минувшую пятницу. Однако официальных комментариев тогда не последовало.

Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности. Претензий со стороны руководства страны к нему не было, пишет РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников.

При этом Якушев лишился поста министра строительства и ЖКХ страны. В отставку также отправлены глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также руководитель Минтранса Евгений Дитрих, сообщал DK.RU. Кроме того, ожидается, что сменит работу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, он перейдет в Минприроды.

Обновление (14.00). Первоочередные задачи, которые будут стоять перед новым полпредом президента РФ в УрФО, — борьба с коронавирусом и преодоление экономических трудностей. Об этом заявил сам Якушев в комментарии РБК:

Главные задачи, которые стоят передо мной, — это работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионах непростая, вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах РФ, так как доходы [регионов, входящих в состав УрФО] достаточно серьезно просели. И тут нам вместе с губернаторами предстоит выработать четкие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации.

Якушев поблагодарил президента «за высокое доверие» и отметил, что «достаточно неплохо» разбирается в проблематике уральских регионов.

Это одни из регионов с развитой промышленностью, нефтедобычей и энергетикой, — сказал он.

С 2005 по 2018 гг. он работал губернатором Тюменской области. Ранее мы публиковали биографическую справку нового уральского полпреда.

Автор: Андрей Широков
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