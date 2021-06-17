«Надо сокращать различия». Федерация вольет деньги в развитие сельских территорий на Урале

В 2021 г. регионы Уральского федерального округа (УрФО) получат на развитие сельских территорий 976 млн руб. Большую часть средств — 766 млн руб. — выделит федеральный бюджет.

Планами по развитию сел поделился полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Разрыв по качеству жизни между городом и деревней существовал всегда, наша задача сократить его: обеспечить население сельских территорий теми же базовыми услугами и сервисами, что есть в городах, — пояснил полпред.

Он уверен, что развитие инфраструктуры в сельской местности повысит инвестиционную привлекательность этих территорий.

Бизнесу будет проще приходить туда со своими проектами. Появятся рабочие места, повысится уровень доходов жителей, территории будут развиваться, — считает Владимир Якушев.

В общей сложности шесть субъектов УрФО получат в 2021 г. 976 млн руб. Средства выделят в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которую запустили в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба полпреда, на эти деньги в субъектах федерального округа построят одну и капитально отремонтируют восемь школ, отремонтируют один детский сад, библиотеку и несколько ДК. В двух населенных пунктах модернизируют сети канализации, в одном купят автобус.

Отметим, сейчас на сельской территории проживает около 20% населения УрФО. В последнее время бизнес все охотнее берется за проекты, связанные с развитием сел. Один из самых ярких примеров в нашей области — деревня Малый Турыш, в которую вкладывается молодая предприниматель Гузель Санжапова. DK.RU рассказывал о том, как она запустила медовое производство — теперь продукция из Малого Турыша представлена в крупных торговых сетях, в том числе в столице.

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В конце прошлого года о запуске проекта, также направленного на развитие села, заявил собственник компании «Пенетрон» Игорь Черноголов. Он развивает в селе Мариинск неподалеку от Ревды экологический туризм: восстанавливает старинные дома, добавляя в них современные удобства, и сдает их для проживания.