Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.06
72,03
87,35
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Надо сокращать различия». Федерация вольет деньги в развитие сельских территорий на Урале

«Надо сокращать различия». Федерация вольет деньги в развитие сельских территорий на Урале
Иллюстрация: DK.RU

В 2021 г. регионы Уральского федерального округа (УрФО) получат на развитие сельских территорий 976 млн руб. Большую часть средств — 766 млн руб. — выделит федеральный бюджет.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Планами по развитию сел поделился полномочный представитель президента в УрФО  Владимир Якушев.

Разрыв по качеству жизни между городом и деревней существовал всегда, наша задача сократить его: обеспечить население сельских территорий теми же базовыми услугами и сервисами, что есть в городах, — пояснил полпред.

Он уверен, что развитие инфраструктуры в сельской местности повысит инвестиционную привлекательность этих территорий.

Бизнесу будет проще приходить туда со своими проектами. Появятся рабочие места, повысится уровень доходов жителей, территории будут развиваться, — считает Владимир Якушев.

В общей сложности шесть субъектов УрФО получат в 2021 г. 976 млн руб. Средства выделят в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которую запустили в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба полпреда, на эти деньги в субъектах федерального округа построят одну и капитально отремонтируют восемь школ, отремонтируют один детский сад, библиотеку и несколько ДК. В двух населенных пунктах модернизируют сети канализации, в одном купят автобус.

Отметим, сейчас на сельской территории проживает около 20% населения УрФО. В последнее время бизнес все охотнее берется за проекты, связанные с развитием сел. Один из самых ярких примеров в нашей области — деревня Малый Турыш, в которую вкладывается молодая предприниматель Гузель Санжапова. DK.RU рассказывал о том, как она запустила медовое производство — теперь продукция из Малого Турыша представлена в крупных торговых сетях, в том числе в столице.

Читайте также: «Богатство лежит под ногами». Как сделать так, чтобы деревни в России не умирали?

В конце прошлого года о запуске проекта, также направленного на развитие села, заявил собственник компании «Пенетрон» Игорь Черноголов. Он развивает в селе Мариинск неподалеку от Ревды экологический туризм: восстанавливает старинные дома, добавляя в них современные удобства, и сдает их для проживания. 

Я хочу сделать туристическую деревню с горнолыжным комплексом, экофермой, массовыми мероприятиями. В перспективе, надеюсь, там будут проходить и спортивные соревнования международного уровня, — рассказал бизнесмен.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Третья волна? Больницы вновь перепрофилируют под борьбу с коронавирусомТретья волна? Больницы вновь перепрофилируют под борьбу с коронавирусом
  • В Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгостройВ Екатеринбурге прошла новая волна пожаров. Сгорел известный долгострой
  • «Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания«Научите ребенка классно жить». В чем главная задача воспитания
  • ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»ТРЦ вместо парковки. Куйвашев решил вопрос с гостиницей «Дели»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.