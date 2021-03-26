Полпред Якушев предположил, что первые договоры о реновации появятся уже в 2021 г.

В этом году строители смогут начать работать над реализацией закона о комплексном развитии территорий. Для этого придется изменить механизмы изъятия земель у собственников.

Предложение поменять подход к программе реновации озвучил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев после заседания совета с участием губернаторов округа, на котором обсудили нюансы комплексного развития территорий (КРТ).

Закон [о реновации], принятый в декабре прошлого года, усовершенствовал предусмотренный ранее порядок развития застроенных территорий. Это многовекторный документ, который позволит ускорить расселение устаревшего жилого фонда, изменить лицо наших городов, создать комфортную среду для проживания людей и привлечь инвесторов. Перед регионами стоит задача при создании нормативной базы соблюсти баланс: с одной стороны, сделать все, чтобы защитить конституционные права граждан на жилище, с другой — создать благоприятные условия для инвесторов, — приводит слова Владимира Якушева JustMedia.ru.

Как известно, на днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал официальный старт программе КРТ, возложив основные полномочия по выбору площадок и определению границ на депутатов законодательного собрания, главу региона и правительство области. В регионе уже есть 11 площадок под КРТ, большинство из них находится в Екатеринбурге.

Однако список площадок можно расширить, если применить принципы изъятия жилья, предусмотренные законом о КРТ, к механизмам РЗТ (развитие застроенных территорий). Если программа КРТ «поглотит» программу РЗТ, то изъятие жилья у собственников значительно упростится. Дело в том, что РЗТ предусматривает согласие на включение дома в программу всех без исключения собственников, тогда как при КРТ нужно согласие лишь 2/3 жильцов.

В случае если развитие застроенных территорий пойдет в комплексе с КРТ, число площадок, которые уже можно осваивать, увеличится. На сегодняшний день в Екатеринбурге реализуется 33 договора на развитие застроенных территорий, уточняет 66.RU. В частности:

территория в квартале улиц Баумана — Шефская — Краснофлотцев — Старых Большевиков

территория в квартале улиц Бакинских Комиссаров — Калинина — пер. Симбирский — ул. Кировградская

территория в квартале улиц Шефская — Краснофлотцев — Донская — Корепина

территория в квартале улиц Первомайская — Комсомольская — Технологическая — Студенческая

территория в квартале улиц Шефская — Баумана — Донская — Энтузиастов

территория в квартале улицы Летчиков — пер. Пугачевский — пер. Автогенный

территория в квартале ул. Донбасская — пер. Черниговский — пер. Суворовский

территория в квартале пер. Тобольский — ул. Восточная

Еще одним сложным моментом при реализации закона о КРТ стало выделение субсидий на расселение аварийного фонда. По словам Якушева, субсидии будут направляться на поддержку программы в малых городах, а также на площадки в областных столицах, где на большое количество объектов не распространяется механизм изъятия.

Если механизм не распространяется, то мы должны либо договориться и дать проживающим в этом объекте ровно столько денег, сколько они просят, либо, пройдя через судебные процедуры, заплатить столько, сколько решит суд. Как правило, это большие суммы, и когда инвестор начинает их просчитывать, то финансовая модель не складывается, — рассказал он.

Во многом работа программы КРТ станет зависеть от подзаконных нормативных документов, которые будут приняты в каждом регионе, подчеркнул Якушев.

Подзаконные акты непростые, важно, чтобы в них были учтены и жилищные права граждан, и права инвесторов. Мы хотим решить несколько задач — увеличить объемы расселения аварийного жилья. И мы, естественно, должны защищать права граждан, которые должны будут расселяться из тех домов, которые завтра станут аварийными, или, как мы их привыкли называть, — ветхих домов, ремонтировать которые экономически нецелесообразно. Нужно найти баланс — и инвестору должно быть интересно, и граждане должны быть защищены, — сказал он.

В предыдущий раз полпред обсуждал вопросы реновации на закрытом совещании с вице-премьером российского правительства Маратом Хуснуллиным.

Ранее DK.RU попросил юристов, девелоперов и Минстрой прокомментировать, что закон о КРТ принципиально меняет для застройщиков и собственников жилья, как будет применяться, и ждет ли екатеринбуржцев большой снос жилья. Пока что участники рынка относятся к закону позитивно.