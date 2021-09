Русская недвижимость Билла Гейтса, 40 млрд за детище Батуриной и школы-высотки на Урале

Главное в стройсфере Екатеринбурга, страны и мира за две недели: крах крупнейшего девелопера КНР, продажа детища Батуриной с торгов, школы-высотки в Екатеринбурге и вставшие цены на жилье в РФ.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Росреестр обнародовал все места для жилой застройки в Екатеринбурге и области

В регионе запущен специальный сервис, на котором видны все участки, где можно возвести частный или многоэтажный дом. В Екатеринбурге таких территорий больше сотни, в области — свыше трехсот, общей площадью 3305 га. На свободных 123 местах в уральском мегаполисе можно возвести частные дома, многоквартирные здания и даже жилые кварталы. В регионе большая часть свободной земли находится в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Сысерти, есть территории и в Верхней Пышме и Березовском.

В управлении Росреестра по Свердловской области пояснили, что «Земля для стройки» — специальный ресурс по поиску и покупке земельных участков и территорий, имеющих потенциал для вовлечения в оборот жилищного строительства.

Ресурс создан в помощь инвесторам и застройщикам, он поможет им планировать, развивать жилищное строительство и повышать комфортность проживания людей, — комментируют в ведомстве.

И уточняют: на созданной карте можно выбрать свободный земельный участок, получить о нем сведения, рассчитать потенциальную стоимость и размер будущих налогов. Также при помощи инструмента можно подать заявку на использование выбранной территории в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что власти Екатеринбурга хотят изменить прилегающую к вокзалу территорию. На месте промышленных объектов, расположенных на территории Товарного двора и Завокзального района, должно появиться жилье. Дело за малым — новым Генеральным планом города.

К концу года стройматериалы перестанут дорожать. Но кто-то уйдет с рынка

Участники рынка продолжают озвучивать прогнозы относительно стоимости материалов для строительства. Как рассказывал DK.RU, основные группы стройматериалов в 2021 г. подорожали в 2-2,5 раза по сравнению с 2020-м. По данным Минстроя, стоимость металла выросла на 70-80%, древесины — вдвое, при этом она оказалась в дефиците. Резкий скачок цен в 2021 г. повлиял не только на планы владельцев частных домовладений, но и на весь рынок жилых новостроек. Проблемой озаботилось и государство.

В середине сентября начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС Ольга Смирнова рассказала на пресс-конференции, что за первое полугодие стоимость материалов, используемых при возведении многоквартирного жилья, выросла до 60%, при этом самый большой рост зафиксирован на металлопродукцию (от 45 до 55%), бетон (от 5 до 20%), теплоизоляционные материалы (от 50 до 60%). Участники рынка объясняют «взлет» цен на материалы ростом стоимости сырья, энергоносителей, горюче-смазочных материалов и перевозок. Что касается древесины и пиломатериалов, то причиной роста цен стал усилившийся спрос на внешних рынках и снижение объемов заготовки в 2020 г.

Главный вопрос ближайшего полугодия — продолжится ли тренд или рост цен все же остановится. Как рассказал DK.RU генеральный директор крупнейшего уральского поставщика стройматериалов, компании «УралИнтерьер» Юрий Балуев, рассчитывать на скорое снижение цен не стоит, поскольку на рынке продолжается ажиотажный спрос на стройматериалы. Особенно это заметно в мегаполисах вроде Екатеринбурга, где вводятся большие объемы жилья.

Однако проблему наращивания производства заводы сейчас активно решают и стоит ожидать, что уже в следующем году дефицит на рынке стройматериалов будет преодолен. Это поспособствует снижению цен, считает эксперт. По словам Юрия Балуева, уже сейчас поставщики видят, что рост цен у производителей медленно снижается.

Вместе с тем сложившаяся на сегодня ситуация может привести к банкротству целого ряда подрядных организаций, выполняющих краткосрочные строительные работы по договорам с государством. Дело в том, что резкие скачки цен вынуждают подрядчиков превышать утвержденные сметы, а гарантий, что эти затраты будут компенсированы, у них нет.

Крупный уральский застройщик перекраивает структуру компании

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» создал BIM-департамент в рамках масштабной реорганизации структуры компании. Цель изменений — рост качества строительства, обеспечение прозрачности работы всех подразделений, повышение производительности труда и улучшение эффективности на всех этапах проектирования, подготовки строительства, производства, возведения и эксплуатации здания. Глава компании Валерий Ананьев убежден: для строительных предприятий полного цикла внедрение информационного моделирования (BIM) является не только посильной задачей, но и эффективным механизмом для наращивания прибыли и увеличения доли рынка.

BIM-технология в отличие от привычного плоскостного проектирования позволяет построить информационную 3D модель будущего здания и сразу, в момент проектирования, исключать ошибки, гарантировать точность и правильность всех применяемых решений. Можно на ранних этапах работы получать детализированные сметы, выверенную документацию, а значит, исключить перерасход средств, сделать проект прозрачным для инвесторов и банков, — говорит гендиректор АСК.

В компании отмечают: «Атомстройкомплекс» реализует проекты жилых комплексов, полностью созданные в BIM: это ЖК «Народные кварталы», «Квартал энтузиастов», «Discovery Residence» и др. Также в BIM идет работа над проектами школ, детских садов. Компания полностью готова к тому, чтобы проходить экспертизу проектов в BIM и готовится к тому, чтобы производить не только проектно-сметные работы, но и контролировать строительный процесс на площадке в BIM. Федеральное законодательство требует это от участников строительного рынка уже к 2024 г. — чтобы получать проектное финансирование в банках.

Добавим, что в конце лета были опубликованы результаты исследования компании PlanRadar о степени внедрения информационного моделирования (BIM) в проектной индустрии семи стран: Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Польши, Хорватии и России. По их данным, лидером является Германия — технологию моделирования использует до 80% игроков строительного рынка. В России таких только 12%.

Впервые с 2020 г. цены на жилье в России не выросли. Что происходит?

Вторичный рынок недвижимости впервые с пандемийного 2020 г. замедлился в росте, показав в некоторых регионах стагнацию средних ценовых показателей. На частичное снижение активности покупателей обращают внимание агентства недвижимости и крупные агрегаторы недвижимости. В ближайшей перспективе они прогнозируют стагнацию средних цен, сообщает Коммерсант.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 91,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Авито-недвижимости» среднее значение по городам-миллионникам оценивают в 93,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно августа этот показатель вырос всего на 0,9%, в то время как с 2020 года рост составил 16%, сообщает ЦИАН. Похожую динамику зафиксировали и другие аналитики. Так, эксперты компании «Этажи» оценивают среднюю стоимость вторичного жилья в России в 76,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц этот показатель вырос на 2,5%, а за год — на 18,8%.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов добавляет, что вторичное жилье постепенно продолжает отвоевывать у новостроек долю рынка, утраченную за период льготного ипотечного кредитования на время пандемии:

Если еще в июне доля готовых квартир составляла 58,4% в структуре запросов, то сейчас это значение увеличилось до 63,9%. Именно этот фактор сейчас способствует росту средних цен на недвижимость. Но влияние этих тенденций постепенно сходит на нет: динамика роста цен замедляется, а средний размер дисконта при заключении сделок за три месяца увеличился с 2,7% до 3,1%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов констатирует, что пока лидером по росту цен на недвижимость среди крупнейших городов страны остается Краснодар. Относительно августа средний показатель здесь за месяц вырос на 2,8%, до 83,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В прочих локациях колебания оказались скорее символическими, составив около 1% и менее. С августа в Казани число запросов пользователей сократилось на 11%, в Челябинске — на 7,5%, в Самаре — на 5%. Дальнейшая динамика спроса на рынке вторичного жилья полностью зависит от действий банков после завершения цикла роста ключевой ставки. Эксперты считают, что для поддержания устойчивого спроса средняя ставка по ипотечным займам не должна превышать 10%. Именно от этого будет зависеть дальнейшее ценообразование.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение цен на жилье в стране. Причина этому, по его мнению, — строительный бум, сообщал DK.RU.

Известного российского застройщика продают за 37,4 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытый аукцион компанию «Интеко», в портфель которой входят знаковые проекты для рынка жилой недвижимости Москвы в бизнес- и премиальном сегментах. Начальная цена актива — 37,4 млрд руб. Это 100% акций АО «Интеко» стоимостью 29,6 млрд руб. и права требований банка «Траст» в размере 7,8 млрд руб. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что в конечном итоге бизнес «Интеко» может обойтись покупателю в 40 млрд руб. без обременения (оценка базируется на стоимости текущего портфеля компании).

Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка:

Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября. Все активы банка проходят процедуру торгов на открытых площадках, в которых может участвовать широкий круг инвесторов. «Траст» владеет «Интеко» с 2018 г., за это время банк провел полную реструктуризацию и оздоровление актива.

«Интеко» была основана вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной в 1991 г. Сейчас компания строит 501 тыс. кв. м жилья и занимает 14-е место среди застройщиков столицы. За время своего существования девелопер построил более 5 млн кв. м. После ухода Лужкова с поста мэра Москвы у проектов начались проблемы, тогда Батурина продала все свои активы в России. В 2017 «Интеко» перешло на баланс ЦБ, а затем — к госбанку «Траст», в котором собраны непрофильные активы.

Елена Батурина после продажи компании стала инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США. Она также является совладельцем немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Сейчас фирма Батуриной строит в Лимасоле (Кипр) 12-этажный элитный жилой комплекс Symbol Residence на берегу моря по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофила. Журнал Forbes поставил Батурину на вторую строчку рейтинга богатейших женщин России 2021 г. Ее состояние оценили в $1300 млн, сообщал DK.RU.

В Екатеринбурге будут строить высотные школы

Проектный институт компании «Атомстройкомплекс» впервые спроектировал пятиэтажное здание общеобразовательного учреждения. Новая школа рассчитана на 1 200 мест и появится в 17-м квартале района Академический. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен тендер на определение подрядчика для строительства.

В каждом новом проекте мы постепенно внедряем одно-два новшества, которые затем закрепляем как стандартное решение. В школе-высотке впервые появятся атриумная зона и комьюнити-лестница, часть которой будет выполнена в виде амфитеатра. Входные группы планируется выполнить в виде аркады с подсветкой, — комментирует Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Отметим, что «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет успешно занимается как проектированием, так и строительством и реконструкцией общеобразовательных заведений. В этом году застройщик сдал в эксплуатацию новое современное здание школы №80, а в прошлом — реализовал подобные проекты в Невьянске и Каменске-Уральском.

Крупнейший девелопер Китая на грани банкротства. Как его крах повлияет на мир?

Сотни негодующих инвесторов в начале недели окружили штаб-квартиру китайского застройщика Evergrande в Шэньчжэне: они требовали выплат по долгам — на фоне слухов о близком банкротстве компании. Менеджмент компании отрицал эти слухи, но признавал, что застройщик столкнулся с «неожиданными трудностями», пишет Forbes. Общее количество инвесторов, у которых есть на руках бумаги Evergrande, составляет около 70 000 человек, включая сотрудников самой компании, которым та продавала свои инвестпродукты.

Подразделение по управлению капиталом Evergrande сообщило, что в данный момент компания не может позволить себе выплатить инвесторам $6,2 млрд сразу. Общие обязательства компании составили $302 млрд. Если у Evergrande не получится найти новое финансирование, она не сможет ни заплатить поставщикам, ни закончить строительство крупных проектов. Сейчас большая часть оборотных средств компании направляется исключительно на завершение начатых проектов, но имеющихся денег недостаточно даже для этого. Во вторник, 14 сентября, в документах для Гонконгской биржи, где торгуются акции компании, Evergrande признала вероятность объявления дефолта по долгам, в случае если найти покупателей для активов не получится.

Сходство кейса Evergrande c ситуацией, предшествовавшей кризису 2008 г., аналитики видят в том, что китайский девелопер, как и Lehman Brothers тогда, накопил большой объем так называемых мусорных облигаций, являясь самым крупным их эмитентом в Азии, при этом «скрытая» задолженность компании может превышать «официальную». Кроме того, существенная часть активов Evergrande на данный момент состоит на 60% из недостроенных объектов.

Компания строит 600 000 домов ежегодно, реализует проекты в 229 городах и генерирует более 3 млн рабочих мест. Это означает, что возможное банкротство компании приведет к коллапсу на рынке рабочей силы Китая, оставив значительную часть населения без работы. Последствия невыплаты долга также могут ударить по экономике страны: Evergrande должна деньги 171 банку и 121 финансовой организации, — отмечают аналитики.

О рисках развития нового мирового финансового кризиса в последнее время говорили многие эксперты — еще до обострения ситуации в Китае. Артем Заигрин, главный экономист Sova Capital, отмечал, что к этому может привести накопленная за время пандемии коронавируса высокая долговая нагрузка США и, как следствие, мощное инфляционное давление, сообщал DK.RU. Ранее Центробанк России опубликовал четыре сценария макроэкономического развития до 2024 г. Один из них предусматривает крупномасштабный кризис, сопоставимый с кризисом 2008-2009 гг. «Он будет ощущаться намного тяжелее, так как пандемия отсрочила удар по экономике», — говорится в докладе ЦБ.

Уральцы кинулись строить себе загородное жилье

Объем индивидуального жилищного строительства в Свердловской области за восемь месяцев 2021 г. вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Свердловскстата, в январе – августе индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию почти 876 тыс. кв. м жилья. Это на 35,5% превышает показатели прошлого года.

Лидер по ИЖС — Екатеринбург: здесь введено 179 тыс. «квадратов» частной недвижимости. Вторым в регионе стал Белоярский городской округ, где построили 116 тыс. кв. м индивидуального жилья. На третьем месте Сысерть, на ее территории за восемь месяцев появилось 104,8 тыс. кв. м нового жилья. Почти 44 тыс. квадратов ИЖС построено в Березовском городском округе, 40,3 тыс. кв. м — в Верхней Пышме.

Всего за восемь месяцев в регионе введено около 1,6 млн кв. м многоквартирного и индивидуального жилья, что в 1,6 раза превосходит прошлогодние показатели. Это дает уверенность в том, что мы достигнем цели, поставленной национальным проектом «Жилье и городская среда», и введем в 2021 году свыше 2,6 млн жилых «квадратов», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Отметим, что рынок новостроек растет, несмотря на резкое увеличение стоимости стройматериалов.

Екатеринбургский девелопер обновил дороги на Уралмаше

Девелопер «Атомстройкомплекс» в этом году отремонтировал сразу три участка дорог на Уралмаше. Тендер разыграли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». АСК заключил контракт на ремонт и благоустройство участка на ул. Фронтовых Бригад (протяженность 2,5 км), на проспекте Орджоникидзе (1,5 км) и на приведение в порядок участка на ул. 40-летия Октября (1,3 км).

В компании сообщили, что ремонт и благоустройство дорог велись без перекрытия движения, а лишь с частичным ограничением, поэтому улицы оставались рабочими. Объект на ул. Фронтовых бригад уже сдан, здесь ремонт завершен досрочно. Еще два участка в рамках контракта передадут заказчику до конца сентября. Кроме ремонта дорожного покрытия, специалисты компании «Атомстройкомплекс» заменили на вверенных участках бортовые камни, отремонтировали парковки, заезды и тротуары.

Отметим, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2017 г. В этом году в его рамках на Урале будут приведены в нормативное состояние порядка 100 объектов. По словам главы АСК Валерия Ананьева, участие в федеральных национальных проектах позволяет более эффективно влиять на благоустройство и формирование комфортной среды:

В рамках этих проектов мы строим общеобразовательные школы и детские сады, дороги, развиваем и улучшаем производственные процессы на заводах нашей компании. В целом программа национальных проектов дает существенный мультипликативный эффект.

Напомним, «Атомстройкомплекс» — одна из крупнейших строительных компаний Екатеринбурга, которая стабильно входит в число лидеров по объему ввода жилья, а также выступает генподрядчиком на строительстве социальных объектов: детских садов, школ, медицинских центров, дорог и т.д.

Билл Гейтс купил недвижимость в России

Инвестиционный фонд Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft, — Cascade Investment приобрел контрольный пакет акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons у саудовского принца аль-Валид ибн Талаль, сообщает The Wall Street Journal. Международной сети принадлежат два объекта в России — в том числе гостиница «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow), окна которой выходят на Кремль.

Four Seasons — сеть гостиниц, основанная в Канаде в 1960 г. Исадором Шарпом. Компания управляет 121 гостиницей и курортом и 46 резиденциями. Ее штаб-квартира расположена в Торонто. По данным WSJ, за последние несколько лет компания получала много предложений о покупке, но ждала подходящего инвестора. Ранее фонд Гейтса владел 47,5% сети. По итогам сделки его доля увеличилась до 71,25% и стала контрольной. Покупка обошлась одному из самых богатых людей планеты в $2,21 млрд. Теперь холдинговой компании из Саудовской Аравии Kingdom Holding принадлежт 23,75% акций и 5% остаются у основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа. Вся сеть Four Seasons на момент приобретения Гейтсом контрольного пакета оценивалась в $10 млрд.

В 2018 г. выручка Four Seasons Hotels от сдачи номеров на территории России составила $32 млн, сообщает Forbes. Помимо «Москвы» сеть владеет отелем Lion Palace в центре Санкт-Петербурга в нескольких шагах от Исаакиевского собора. По данным Booking.com, самый дешевый номер в отеле Four Seasons в центре Москвы обходится в 58,7 тыс. руб. за сутки, самый дорогой — в 436,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге самый дешевый номер стоит в два раза меньше, чем в Москве — 27,6 тыс. руб. Цена в самом дорогом номере достигает 366,2 тыс. руб.

По данным Forbes, на 2021 г. Билл Гейтс является крупнейшим частным землевладельцем в США. Ему принадлежит примерно 1000 кв. км сельскохозяйственных угодий в 19 штатах Америки, а общее состояние на май 2021 г. составляет $128,3 млрд. В 2008 г. его фонд выделил грант на $306 млн для небольших фермеров из Африки и Южной Азии на развитие высокоурожайного и возобновляемого сельского хозяйства. Он утверждает, что инвестирует в землю для развития науки.

