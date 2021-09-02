Центральный банк прогнозирует сильнейший кризис к 2023 году

По масштабам ожидаемый кризис сопоставим только с кризисом 2008-2009 гг., но будет ощущаться намного тяжелее, так как пандемия отсрочила удар по экономике. Четыре прогноза от ЦБ РФ.

После кризиса 2008-2009 гг. в мировой экономике «сформировалось значительное число дисбалансов», последствия которых мы ощущаем до сих пор. Центральный банк России включил в альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 гг. глобальный финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с упадком десятилетней давности. Этому посвящен новый доклад ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», сообщают Ведомости.

В пандемийный 2020 год мировой экономике удалось избежать проблем благодаря финансовой помощи Международного валютного фонда и Всемирного банка, поскольку пандемия коснулась всех стран и «мировое сообщество было заинтересовано в предотвращении дополнительного осложнения экономической ситуации». Речь идет о накоплении долгов государствами и компаниями, чьи показатели финансовой устойчивости являются низкими.

Однако долговая нагрузка мировой экономики за год выросла и превысила уровень кризисных 2008-2009 гг. Объем глобального долга за прошлый год вырос на $24 трлн, а отношение глобального долга к глобальному ВВП на 35 п. п. — до 355% мирового ВВП, уточняют в Институте международных финансов.

В 2008 и 2009 гг. отношение долга к ВВП выросло лишь на 10 и 15% соответственно.

Еще один фактор — это объем размещений корпоративных долговых бумаг спекулятивного сегмента. За 7 месяцев 2021 г. он вырос на 41% относительно аналогичного периода прошлого года и в два раза — относительно аналогичного периода 2019 г., указывает ЦБ. Все эти факторы в совокупности с денежно-кредитной политикой ФРС США приведут к масштабному финансовому кризису «с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением».

2023 г. может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте. При этом страны больше не будут иметь поддержки со стороны международных контрагентов, которую они получили в 2020 г. Как следствие, риск-премии СФР существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в 2023 году в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис — сопоставимый с кризисом 2008–2009 гг., — говорится в докладе ЦБ.

ЦБ так же рассматривает альтернативный сценарий, который предусматривает «усиление пандемии» и «глобальную инфляцию». При усилении пандемии многие страны будут вынуждены вновь вводить противоэпидемические меры, что приведет к падению спроса, и в результате инфляционное давление снизится. В случае усиления пандемии прирост мирового ВВП в 2022 году будет близким к нулю. А через год на фоне восстановления рост ВВП ускорится до 3,5-4,5%.

«Глобальная инфляция» предполагает ускорение мировой инфляции к 2022 году, вместе с этим произойдет нормализация денежно-кредитной политики стран: ФРС США начнет поднимать базовую ставку уже к концу 2022 года. Исходя из данного сценария, рост ВВП России в 2022 г. составит 2,4-3,4%.

В базовом сценарии ЦБ российская экономика после восстановительного роста вернется к потенциальным темпам роста с 2022 г. Так, в 2021 г. рост ВВП составит 4-4,5%, а в 2022-2024 гг. рост замедлится до 2-3% в год.

По итогам 2021 г. ожидается инфляция в диапазоне 5,7-6,2%.

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