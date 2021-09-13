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Антимонопольщики назвали причины роста цен на стройматериалы в регионе

Антимонопольщики назвали причины роста цен на стройматериалы в регионе
Иллюстрация: DK.RU

В этом году строительные материалы ощутимо подорожали (до 60%), что сказалось на стоимости жилья. Свердловское управление ФАС обнародовало цифры и факты.

#СТРОЙКА#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

УФАС опросило 126 компаний строительного сектора и 25 поставщиков строительных материалов, чтобы выяснить причины роста цен. Начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России Ольга Смирнова поделилась собранными данными на пресс-конференции.

За год (с 01.06.2020 по 01.06.2021 гг.) стоимость материалов, используемых при возведении многоквартирного жилья, выросла от 2 до 60%:

•           металлопродукция (в частности арматура) от 45 до 55%;

•           бетон от 5 до 20%;

•           битумсодержащие смеси (в частности асфальт) от 5 до 15%;

•           пиломатериалы от 20 до 50%;

•           теплоизоляционные материалы от 50 до 60%;

•           ПВХ-продукция от 15 до 25%;

•           кирпич от 2 до 15%.

Участники опроса объяснили «взлет» цен на материалы ростом стоимости сырья, ресурсов (газ, вода, электричество) энергоносителей, горюче-смазочных материалов и перевозок.

Рост стоимости древесины и пиломатериалов обусловлен увеличением спроса на внутреннем и внешнем рынках и снижением объемов заготовки древесины в 2020 г. относительно предыдущих периодов.

Металлопродукция подорожала из-за повышения мировых цен, увеличения логистических расходов и эпидемиологической обстановки.

Ранее Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области опубликовало сравнительные цифры потребительских расходов домохозяйств с 2011 по 2020 гг.

Выяснилось, что свердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. За десять лет расходы по этой статье выросли с 29,1 до 31,5%. 

Напомним, что Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен на продукты. Так, в июле всего за одну неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской.

Автор: Виктория Говорковская
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