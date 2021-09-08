Прогнозы: в 2022 году доллар может подорожать до 80 руб. Какие факторы окажутся решающими?

Расчет курса рубля на основе показателей сырьевого экспорта при возможной перспективе мирового финансового кризиса пессимистичен. Прогнозная вилка охватывает диапазон от 71 до 80 рублей за доллар.

Аналитики российских банков предсказали, каким будет курс доллара к рублю в 2022 году. В Альфа-банка ожидают, что к концу 2022 года с гораздо большей вероятностью доллар будет стоить от 78 до 80 рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные центра макроэкономического анализа банка.

Для оценки справедливого курса рубля аналитики Альфа-банка использовали четыре разных модели. Самые оптимистичные результаты, до 70 рублей, дали те из них, которые зависят от монетарной политики США. Однако этот прогноз наименее вероятен, так как финансовые рынки ждут начала ужесточения монетарной политики главой американского Федрезерва.

Расчет равновесного курса рубля на основе показателей сырьевого экспорта и его доли в ВВП страны дает наихудший для рубля прогноз — 80 рублей/доллар на конец 2022 года. В эту оценку заложены риски, связанные с развитием альтернативных источников топлива и глобальным переходом к безуглеродной (без использования нефти и газа) экономике, — говорится в прогнозе центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Главный стратег «Атон» Александр Кудрин ожидает другой стоимости: по его мнению, с учетом «относительно высокого прогноза по инфляции» можно говорить о диапазоне 73-76 рублей за доллар.

«Ренессанс Капитал» дает оптимистичный прогноз, ожидая, что в следующем году доллар будет стоить 72 рубля, заявила главный экономист компании по России и СНГ Софья Донец:

В связи со смягчением квот ОПЕК+ мы ждем увеличение добычи нефти в России на 5% против 1-2% в этом году. Речь идет о сценарии, в котором нет существенных санкционных решений.

Еще один прогноз курса доллара на прошлой неделе представил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. Он заявил, что траты из ФНБ должны поспособствовать тому, чтобы прогноз компании сбылся, и в следующем году доллар стоил 70,9 рубля. В то же время аналитик не исключает, что на кредитно-денежную политику России сильно повлияют глобальные риски, например, риск финансового кризиса из-за накопленной за время пандемии высокой долговой нагрузки и, как следствие, мощного инфляционного давления.

Версию развития мирового кризиса рассматривает и ЦБ РФ. Подробнее об этом читайте в материале DK.RU.