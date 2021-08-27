Герман Греф: «Цены на жилье должны стабилизироваться и припасть»

Причина этому, по мнению главы Сбербанка, — строительный бум. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ситуация на рынке жилья сейчас лучше, «чем за всю историю, начиная с царской России и СССР».

Цены на жилье в России в ближайшее время стабилизируются и, возможно, даже снизятся. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-1» высказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, сейчас спрос на жилье упал из-за отмены части льгот по ипотеке. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и припасть. Введение в прошлом году льготной программы ипотеки на новостройки поддержало россиян и строительную отрасль, однако привело к росту цен на жилье по всей стране — в среднем на 17-20%. Предложение на рынке будет увеличиваться, поскольку сейчас в России закладывается большое количество жилья, — сказал Греф. Об историческом шансе решить жилищный вопрос президент России Владимир Путин говорит с лета прошлого года. Обеспечение жильем он назвал «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи». 24 августа президент Путин на встрече с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко заявил, что страна впервые способна справиться с задачами в жилищной сфере:

Ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю еще и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом.

На встрече с президентом Мутко сказал, что остановить рост цен на жилье поможет увеличение объемов ввода жилья в стране, передает РБК. Чиновник добавил, что сейчас строительство в стране идет опережающими темпами: по итогам 2021 года планируется ввести 84-85 млн кв. м жилья.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в разгар первой волны COVID-19 — в середине апреля 2020 года, и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по «ковидной» ипотечной программе составлял 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн руб. — в других регионах. Первоначальный взнос по программе составлял 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

В июле 2021-го ее продлили, но изменились некоторые условия. Так, ставка была скорректировна до 7%, а максимальная сумма кредита по программе для всех регионов снизилась до 3 млн руб. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Льготной ставкой (6% годовых) теперь могут воспользоваться не только родители двух и более детей, но и семьи, где родился первый ребенок.

Представители строительной отрасли не скрывают, что именно они стали главными бенефициарами пандемии. Однако, вместе с этим, строители и девелоперы помогли «разогнать» и региональные бюджеты. «Рубль, вложенный в строительную отрасль, считается к семи, поскольку мы обеспечиваем загрузку мощностей (и заработок) металлургов, производителей цемента и компаний из других отраслей», — объяснял в интервью DK.RU предприниматель Вячеслав Брозовский, владелец ГК BROZEX и компании «Арсенал».