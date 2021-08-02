Власти хотят изменить территорию вокруг вокзала. Но «мешают» собственники недвижимости

На месте промышленных объектов, расположенных на территории Товарного двора и Завокзального района, должно появиться жилье. Дело за малым — новым Генеральным планом города.

Комплекс бывшего Товарного двора в районе ул. Челюскинцев принадлежит РЖД, однако в течение последних 15 лет госкорпорация его не использует. Этим летом стало известно, что она намерена продать участок площадью ок. 200 тыс. кв. м. на аукционе 12 августа. Стартовая цена лота — 2 млрд 320 млн руб. Однако покупателю придется сохранить часть построек, принадлежащих РЖД — служебные гаражи, производственное и офисное здания, здания столярного и кузнечного цехов, расположенные со стороны улицы Стрелочников.

В Завокзальном районе постепенно меняют назначение земли с промышленного на жилое. Так, ГК «ПИК» застраивает площадку завода «Уралпластик», а компания «Ривьера-Инвест» выкупила земли Schneider Electric. Свою территорию готово освободить АО «Машпродукция», специализирующееся на сдаче складов в аренду. Однако в Завокзальном есть сотни мелких собственников, способных заблокировать реновацию района. Кардинальное изменение локации возможно лишь при условии принятия нового Генплана.

Обе площадки будут увязаны между собой, и мы рассматриваем их под комплексное освоение. Вряд ли кто-то из застройщиков всерьез рассчитывает возвести на территории Товарного двора, скажем, миллион квадратных метров жилья. Из 17,5 га, которые выставила на торги РЖД, полезная площадь — то есть та, где они смогут строить — составит половину, — отмечает вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов (цитата по 66.ru).

По его мнению, в застройка в этой локации должна быть не слишком высотной.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.

Сейчас девелоперы форсируют строительство жилья. За второй квартал 2021 г. число кранов на стройках выросло на 19% по сравнению с серединой 2020 г. Но уже сейчас количество квартир в предложении — на историческом максимуме.

В последний год для рынка жилья все складывалось хорошо. Бегство от рисков, занимать было проще, чем копить. Сейчас этот запрос почти реализован, — отмечает Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН.

По его мнению, рынок жилья в Екатеринбурге будет постепенно сжиматься в объемах продаж, рост цен замедлится. Цены могут уйти выше. Но объем продаж во второй половине года будет ниже, чем во второй половине 2020 г.

Напомним, что в начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге договорился о создании в Екатеринбурге еще одного жилого района. «Второй Академический» появится на юге города и будет рассчитан более чем на 290 тыс. человек.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский отметил, что проект поможет привлечь на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, а также средств из федеральных источников на строительство школ и детских садов.