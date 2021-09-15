«Малобюджетная кинокамера»: кому стоит покупать новый iPhone 13

Новинки Apple уронили акции компании на бирже, а iPhone 12 оперативно сняли с производства. Почему презентация гаджетов не впечатлила экспертов и стоит ли выкладывать 150 тыс. руб. за топовую модель?

Apple представила свои новые устройства — iPhone 13, Apple Watch, АirPods, а также обновленные линейки iPad и MacBook Pro. «Многие из сливов так и не подтвердились, но тем интереснее было смотреть презентацию Apple», — отмечает блогер, ведущий подката Zavtracast Тимур Сейфельмлюков в своей колонке для журнала Forbes:

Уже сейчас можно сказать, что многих зрителей презентация разочаровала. Возможно, они привыкли к тому, что последние годы Apple старается удивлять необычными устройствами или неожиданными, но интересными функциями этих устройств. Поэтому, когда компания показала всего лишь достойные эволюционные версии прошлогодних гаджетов, это испортило впечатление: многие ждали очередного прорыва.

Флагманом презентации стал iPhone 13, его младший брат iPhone 13 mini, а также два старших — iPhone 13 Pro и Pro Max. Чем эта линейка отличается от прошлой версии? Многое из того, что было заявлено на презентации в качестве фишек iPhone 13, уже было в iPhone 12: фронтальная камера на 12 мегапикселей с возможностью портретной и замедленной съемки, возможность съемки на обычные камеры в разрешении 4K, пыле- и влагозащита IP68 и многое другое. Новое стекло на дисплее якобы «самое крепкое из когда-либо установленных в смартфонах», уверяет компания.

Apple сделала полную перекомпоновку «внутренностей» iPhone 13, что позволило поставить туда новый аккумулятор. Теперь он живет на пару часов дольше, что особенно важно в контексте iPhone 13 mini: многие жаловались на время работы его предшественника.

Большие улучшения коснулись блока камер — они еще и расположены по-другому, поэтому теперь все поймут, что у вас именно iPhone 13. Обычная широкоугольная камера может похвастаться диафрагмой 1.5 и размером пикселей в 1.9 микрометра, что позволит ей захватывать более чем в два раза больше света, чем камера предшественника. Изменения в первую очередь приведут к тому, что можно будет делать красивые снимки и ролики в темных помещениях, на улице вечером, причем с правильной цветопередачей, четкими контурами и с минимальными шумами. Камера обзавелась макрорежимом, который позволяет снимать с расстояния в 2 см. Причем не только фото, но и видео. Даже в режиме «таймлапса» и замедленной съемки — теперь фантазии по съемке прорастающих семечек и муравьев ничего не мешает.

Кроме того, Apple планирует пролезть со своим телефоном на рынок малобюджетных камер для кинолюбителей, например для инди-режиссеров или студентов кинематографических факультетов. В пользу этого говорит новая экспериментальная функция, доступная на iPhone 13 и iPhone 13 Pro, — кинематографический режим. Это эмуляция профессионального объектива на камере, который дает эффект размытия на предметах и планах вне фокуса. Самое интересное, что можно смещать фокус на нужный предмет или человека как во время съемки, так и после нее. Другими словами, можно отредактировать видео через пару дней и поменять там расположение фокуса на более соответствующее сцене. На презентации были показаны крайне впечатляющие ролики от известных режиссеров, давая понять инди-режиссерам и студентам: «Дерзайте, у них получилось — и вы тоже сможете».

В России новинки появятся в продаже примерно через месяц. Младшие модели iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в пяти цветах (розовый, синий, «темная ночь», «сияющая звезда» и красный). «Старшие» модели iPhone 13 Pro и Pro Max смогут работать дольше всех предыдущих моделей смартфонов Apple, Pro MaX доступен с увеличенным объемом памяти — до 1 ТБ. iPhone 13 Pro будет стоить от 100 тыс. до 150 тыс. руб. А Pro Max — от 110 тыс. до 160 тыс. руб.

Пользователи ждали, что на этой презентации Apple покажет новые часы, у которых впервые за много лет кардинально поменяется дизайн, но этого не случилось: Apple Watch 7 все еще похожи на своих предшественников. Apple говорит, что по сравнению со старыми часами (от первых до Apple Watch Series 3) новый дисплей больше почти на 50%. Кроме того, он стал еще ярче, в том числе в режиме ожидания.

Главная «фишка» часов — их прочность. Новое покрытие дисплея Apple Watch, по заверениям Apple, сможет пережить даже падение с велосипеда в каменистую грязь. Якобы даже такое испытание не оставит на часах царапин. Это актуально для владельцев обычной Sport-модели часов, так как их стекло не отличается прочностью и за год-два использования покрывается сетью царапин и сколов. Новая функция в часах — быстрая зарядка, которая должна решить многие проблемы. Теперь восемь минут зарядки позволят трекингу сна работать восемь часов. Стоить новинка в России будет от 24 тыс. до 27,5 тыс. руб. в зависимости от размера корпуса.

Последней и наиболее значимой новинкой презентации стал новый iPad mini, который можно назвать iPad Air mini. Теперь это полноправный член семьи айпадов нового поколения, в которое входит еще iPad Air и iPad Pro. У них очень похожий дизайн, сильно совпадают функции и характеристики. Новый mini тоже поддерживает самый продвинутый Apple Pencil, у него хорошая фронтальная и задняя камера (со вспышкой), поддержка USB-C, модуль связи 5G и безрамочный экран. Но самое главное — мощный процессор A15, который также стоит в iPhone 13. Планшеты поступят в продажу 24 сентября. iPad 9 будет стоить от 31 тыс. до 43 тыс. руб. в зависимости от комплектации, iPad mini — от 48 тыс. до 62 тыс. руб.

Новинки предназначаются, скорее, владельцам позапрошлогодних и более старых гаджетов Apple, а также устройств на Android

Новшества имеют значение в первую очередь для энтузиастов, фанатов, а также владельцев устройств 2015-2019 годов выпуска — владельцам iPhone X, XR, XS, 7 или даже 11 обновляться точно стоит, — резюмировал Тимур Сейфельмлюков.

Между тем после анонса новой серии iPhone 13 Apple сняла с продажи ряд смартфонов из линеек предыдущих лет. Так, на официальном сайте производителя с сегодняшнего дня нельзя купить модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, iPhone XR. Инвесторов новые устройства Apple, похоже, не вдохновили. Акции Apple с начала презентации новой продукции упали на 1,39% на американской бирже NASDAQ, до $146,91. При этом максимально цена ценной бумаги опускалась до $147,54 (–1,34%).

Линейку устройств 12-го поколения Apple представила меньше года назад — в октябре 2020-го, сообщал DK.RU. При этом основная новация заключалась в поддержке сетей мобильной связи 5G. Однако высокая цена, неполная комплектация (гаджеты не имеют зарядки в комплекте) и отсутствие весомых отличий от предыдущих моделей привели к тому, что многие потенциальные покупатели в России предпочли отказаться от покупки.

Другой провал в экосистеме MacOS произошел после запуска новой социальной сети для голосового общения Clubhouse — проект бывших разработчиков Google Пола Дэвисона и Рогана Сэта. Первоначально соцсеть была доступна только пользователям гаджетов Apple — и несмотря на это, в начале 2021 года ставила рекорды скачивания. Интерес к ней подогревали известные предприниматели Илон Маск (SpaceX) и Марк Цукерберг (Facebook), к которым можно было обратиться через Clubhouse. В России самым популярным «клабером» стал Олег Тиньков (банк Тинькофф), который побил рекорд коллективных бесед — послушать его собрались 5 тыс. человек. Однако вскоре интерес к соцсети стал угасать, не спас ее и запуск приложения для Android.

В феврале 2021 года стало известно о конфликте Apple и Facebook — именно тогда он перешел в публичную плоскость. В чем суть взаимных претензий компаний, читайте в материале DK.RU.