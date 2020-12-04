Продажи новых iPhone упали втрое, несмотря на ажиотажный спрос

Высокая цена, отсутствие зарядки в комплекте привели к тому, что многие потенциальные покупатели в период пандемии предпочли отказаться от покупки. Другие же просто не могут найти гаджеты в продаже.

За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в сетях мобильной связи было зарегистрировано 48 тыс. таких гаджетов — это втрое меньше, чем за такой же период в начале продаж iPhone 11 и 11 Pro в 2019 г. и iPhone Х годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor. Новая линейка iPhone начала продаваться в России 23 октября, цены на устройства начинаются от 79 990 руб. Покупают их чаще всего в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Чечне.

Apple представила новую линейку iPhone с поддержкой 5G

Причины падения спроса — не только высокая цена и снижение реальных доходов граждан, но и дефицит устройств, считает директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводский. Ритейлеры в первую очередь говорят о дефиците новых iPhone. Гендиректор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин говорит, что в рознице продажи iPhone 12 в штучном выражении оказались ниже на 43%, чем iPhone 11 годом ранее.

В МТС говорят об ажиотажном спросе на iPhone 12: устройства раскупают в первые часы после появления, говорят в компании. В сети re:Store утверждают, что спрос выше прошлогоднего, но его не могут удовлетворить в полном объеме, и в целом совокупные продажи там выше, чем iPhone 11 в прошлом году.

Новые iPhone могут покупать хуже из-за высокой цены при незначительных изменениях характеристик и дизайна, а также из-за отсутствия зарядки в комплекте, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом после выхода новой линейки существенно выросли продажи прошлогодней модели, и Apple по итогам второй недели ноября заняла 50% российского рынка в денежном выражении.