Тиньков побил рекорд Clubhouse: его слушали 5000 человек. В бизнес он больше не хочет

Бизнесмен Олег Тиньков 14 февраля побеседовал с пользователями ставшей сверхпопулярной соцсети Clubhouse. В его «комнату» набилось 5000 человек, впервые для русскоязычной аудитории. О чем говорили?

Олег Тиньков пришел в Clubhouse и с легкостью побил рекорд новой соцсети: в «комнату», где он рассказывал о секретах маркетинга и собственном бизнесе, за полчаса набилось 5000 человек. Больше людей в для беседы сервис просто не пускает. Для русской аудитории это первый подобный случай.

Тиньков рассказал, что «Тинькофф» превратится в большую экосистему, но «по-умному», без складов и ecommerce, также он поделился мыслями о покупке онлайн-кинотеатра типа ivi или Start. По мнению бизнесмена, после этой покупки пришлось бы много вкладывать в оригинальный контент, а в России «очень мало сценаристов».

Вывод таков: было бы много денег у банка «тогда» — «обязательно купил был онлайн-кинотеатр. Поэтому «Яндекс» правильно сделал, когда купил «Кинопоиск». Сейчас деньги у «Тинькофф» есть, но на рынок видеосервисов заходить поздно, уже слишком много игроков».

Что еще Тиньков рассказал своей огромной аудитории:

— Он продолжает заниматься восстановлением здоровья.

— Решил, что заниматься бизнесом больше не хочет, будет только идеологом банка «Тинькофф».

— Будет развивать Фонд по борьбе с раком и заниматься просветительством предпринимательства в России.

— Перезапустит видеоблог «Бизнес-секреты», куда через неделю будет приглашен мегагость.

— Уверен, что «Тинькофф» станет вторым банком России после Сбера.

— Секрет успеха «Тинькофф» — введение продуктов исходя из потребностей людей, а не тех, где можно хорошо заработать.

— Неожиданным развитием «Тинькофф» было привлечение депозитов от физлиц. Тиньков и представить не мог, что столько людей готовы принести деньги в банк (не для инвестиций, а именно держать на счетах) «без привычной тети Маши в отделении, куда можно прийти ножками».

— Короновирус только доказал, что отделения банку реально не нужны.

— Тиньков нанимает только умных и хороших людей.

— Всей рекламой в «Тинькофф» фактически управляет один человек. Тиньков гордится, что умеет так эффективно использовать ресурсы, в том числе человеческие.

— Профессия будущего — инженер.

— Принципиально не инвестирует деньги в чужой бизнес. Не умеет.

— Возглавят ли его дети когда-то «Тинькофф» — большой вопрос, пока у каждого свои интересы.

Напомним, DK.RU на прошлой неделе писал о новой социальной сети. Clubhouse стала популярной и модной в начале 2021 г.

Соцсеть была запущена в апреле 2020 г., получить доступ к ней можно только по приглашению. На конец января у приложения было 3,6 млн скачиваний в AppStore (сейчас оно доступно только на iOS), причем 1,1 млн установок пришлись на последние шесть дней.

В Clubhouse есть различные «комнаты» по интересам для обсуждений, причем общаться можно только голосом, а записывать разговоры запрещено. Люди во время беседы делятся на спикеров и слушателей, причем каждый может поднять руку, чтобы напрямую задать вопрос. Число участников каждой комнаты ограничено 5000 человек.