«Все, что вызывает залипание, будет иметь успех». Чем необычна новая соцсеть Clubhouse

«Люди истосковались по хорошим вечеринкам, разговорам, встречам, по социальному чувству, которое делает нас людьми. Clubhouse дает это или хотя бы иллюзию этого».

В начале 2021 г. популярной и модной стала соцсеть для голосового общения — Clubhouse, в которой можно послушать Илона Маска, Марка Цукерберга, Уилла Смита и напрямую задать им вопрос. Соцсеть была запущена только в апреле 2020 г., и получить доступ к ней можно только по инвайтам, приглашениям. На конец января у приложения было 3,6 млн скачиваний в AppStore (сейчас оно доступно только на iOS), причем 1,1 млн установок пришлись на последние шесть дней.

Основатели Clubhouse, бывшие разработчики Google Пол Дэвисон и Роган Сэт, сделали ставку на живое общение: в соцсети есть различные «комнаты» по интересам для обсуждений, причем общаться можно только голосом, а записывать разговоры запрещено. Люди во время беседы делятся на спикеров и слушателей, причем каждый может поднять руку, чтобы напрямую задать вопрос. Число участников каждой комнаты ограничено 5000 человек.

Интерес к Clubhouse резко вырос во многом за счет выступления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который анонсировал это в своем Twiitter: он рассказал об экспедиции на Марс, воспитании детей, а также порассуждал о войне «диванных инвесторов» с Reddit с профессионалами с Уолл-стрит.

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В России аудитория Clubhouse также растет на глазах, причем среди присоединившихся к ней много предпринимателей, пишет The Bell. Вот что они говорят про феномен соцсети:

Из однозначно хорошего — в Clubhouse очень сильное предпринимательское сообщество. Тут тебе и EdTech, и особенности выхода на разные рынки, и известные бизнес-тренеры дают советы, как запустить бизнес и не сгореть от стресса. Большая часть даже русскоязычного коммьюнити здесь до самого недавнего времени состояла из людей, имеющих отношение к стартап-индустрии. Clubhouse — это круто, потому что это самая огненная в мире вечеринка, причем круглосуточная. Можно перемещаться от кружка стартаперов к кружку веселых фриков, по дороге заглянув послушать, что там имеет сказать старина Илон. Чувствуется, что люди истосковались по хорошим вечеринкам, разговорам, встречам, по социальному чувству, которое делает нас людьми. Clubhouse дает это или хотя бы иллюзию этого, — Александр Кияткин, основатель коммуникационного агентства Ornament Media.

«Думаю, что скоро все там будут. Потому что все, что вызывает залипание (TikTok, например), будет иметь успех в современном обществе. Людям так проще жить. Не Марка Аврелия же вечером читать», — говорит Максим Журило, Основатель сети школ правильного бега, плавания и велоспорта I love supersport.

Главная сила Clubhouse и фактор, благодаря которому его популярность будет долгоиграющей, — в уникальной механике, считает Алексей Алексанов, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда Cabra VC.