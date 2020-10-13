Apple представила новую линейку iPhone с поддержкой 5G
Главный исполнительный директор Apple Тим Кук назвал начало поддержки 5G новой эрой для смартфонов. Одно из главных преимуществ iPhone 12 — в камерах, которые позволяют снимать почти что кино.
Apple представила новую линейку устройств: iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Стоимость новых смартфонов будет начинаться от $699 за iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма и $799 за iPhone 12. Обе модели оснащены процессором A14 Bionic, экран защищен стеклом Ceramic Shield, благодаря которому смартфон в четыре раза лучше выдерживает падение.
iPhone 12 на 11% тоньше и немного легче предшественника. Две другие новые модели: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с дисплеями 6,5 и 6,7 дюйма соответственно. Как обещает Apple, система камер Pro гораздо лучше работает при слабом освещении. Благодаря технологии LiDAR становится возможным ночной режим для портретов. А широкоугольная камера способна улавливать на 27% больше света, поэтому чёткие детализированные снимки будут получаться и днём, и ночью.