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Apple представила новую линейку iPhone с поддержкой 5G

Apple представила новую линейку iPhone с поддержкой 5G
Иллюстрация: Скриншот презентации Apple

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук назвал начало поддержки 5G новой эрой для смартфонов. Одно из главных преимуществ iPhone 12 — в камерах, которые позволяют снимать почти что кино.

#НОВОСТИ

Apple представила новую линейку устройств: iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Стоимость новых смартфонов будет начинаться от $699 за iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма и $799 за iPhone 12. Обе модели оснащены процессором A14 Bionic, экран защищен стеклом Ceramic Shield, благодаря которому смартфон в четыре раза лучше выдерживает падение. 

iPhone 12 на 11% тоньше и немного легче предшественника. Две другие новые модели: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с дисплеями 6,5 и 6,7 дюйма соответственно. Как обещает Apple, система камер Pro гораздо лучше работает при слабом освещении. Благодаря технологии LiDAR становится возможным ночной режим для портретов. А широкоугольная камера способна улавливать на 27% больше света, поэтому чёткие детализированные снимки будут получаться и днём, и ночью.

В России iPhone 12 стоит от 79 990 руб., старт продаж — 23 октября, iPhone 12 Pro — от 99 990 руб., старт — также 23 октября. iPhone 12 mini​ стоит от 69 990 руб., iPhone 12 Pro Max — от 109 990 руб., обе модели будут продаваться с 13 ноября.
Автор: Андрей Пермяков
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