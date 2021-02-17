Тим Кук и Марк Цукерберг публично нападают друг на друга. Чем грозит конфликт корпораций

Многолетний конфликт между Apple и Facebook обнародован. Готовится судебный иск, а лидеры компаний откровенно высказывают друг другу претензии. Дело правда в защите данных пользователей?

В Кремниевой долине может разразиться серьезная война. Facebook грозит Apple антимонопольным иском, Тим Кук и Марк Цукерберг публично конфликтуют. Почему этот конфликт будет иметь значение для всех, рассказал The Wall Street Journal.

Что происходит?

Дело в том, что Facebook нацелилась на монетизацию данных пользователей на всех возможных девайсах и платформах, а Apple декларирует защиту приватности, но внутри своей экосистемы.

Конфликт зрел уже не один год, но вошел в открытую стадию совсем недавно. Вот как все развивалось:

В 2012 году Facebook запустила приложение для набиравшей популярность мобильной iOS от Apple. В следующие два года Apple внедрила сканер отпечатков пальцев и шифрование личных данных на iPhone.

В 2014 году Тим Кук еще называл соцсеть «партнером» и был озабочен конкуренцией не с ней, а с Google и ее ОС Android. В том же году произошла утечка данных, связанная с именем Эдварда Сноудена.

В 2015 году после теракта в Сан-Бернардино, Apple отказалась взламывать iPhone террориста, а Кук прямо отказался подчиниться решению суда. Он заявил, что бизнес Apple не основан на личных данных, и поддел Facebook, посоветовав пользователям «идти по следу денег» — то есть не доверять компаниям, зарабатывающим на их данных.

Примерно в это время отношения Apple и Facebook резко испортились: руководство соцсети высказывало претензии к цене продуктов Apple и качеству рекламного таргетирования. Цукерберг якобы винил Кука в том, что тот лично задерживает одобрение обновлений Facebook в App Store, и всерьез предлагал выкатывать обновления для Android раньше, чем для iOS.

В 2017 году Кук и Цукерберг встречаются на конференции топ-менеджеров технологических компаний в Сан-Валли, Айдахо. Встреча прошла неудачно, Цукербарг обвинял Кука, тот показал, что не готов к уступкам.

В 2018 году произошел грандиозный скандал с утечкой личных данных пользователей Facebook через Cambridge Analytica. На вопрос о том, что Кук делал бы сейчас на месте Цукерберга, глава Apple отвечает, что «никогда не оказался бы на его месте». На эту фразу в Facebook обиделись, в руководстве сети возникла идея антимонопольного иска и жалобы на Apple регулятору при поддержке лоббистов. Цукерберг публично отвечает, что слова Кука «поверхностны» и «имеют мало отношения к реальности», но в частном порядке обещает, что «они за это заплатят». Однако тогда противостояние не вышло на свет.

В том же году Apple выкатывает обновления iMessage, добавляющие в мессенджер функции соцсети и защиту специально против сбора данных Facebook. Компания заставляет Facebook убрать из App Store VPN-сервис Onavo за нарушение политики. В 2019 году по той же причине Apple запрещает несколько внутренних исследовательских приложений Facebook, включая ключевое Facebook Research.

В 2020 году Apple объявляет о разработке встроенного в iOS 14 продвинутого менеджера личных данных App Tracking Transparency (ATT). Одна из его функций — выключенный по умолчанию идентификатор устройства для рекламодателей, который можно будет включить только в явном виде по особому оповещению устройства Apple. В выключенном состоянии этот идентификатор не позволит нормально настраивать таргетированную рекламу, основу бизнеса Facebook.

Для ответа Facebook выкупил полосы ведущих газет. В зявлении против Apple сказано, что соцсеть сражается за интересы малого бизнеса, которому новая политика корпорации якобы грозит потерей 60% отдачи от рекламных расходов. Harward Business Review разобрал это заявление и нашел в нем манипуляцию данными.

В январе 2021 года Apple подтверждает план запуска ATT в составе iOS 14 этой весной. Facebook снова назвала это прямой угрозой не только ей, но и всей отрасли. После этого появилась информация о подаче антмонопольного иска.

Кук и Цукерберг в январе 2021 года заочно обмениваются нелицеприятными фразами. Тим Кук говорит: «Как я говорил не раз, если мы примем за норму и неизбежность то, что все содержание нашей жизни можно агрегировать и продавать, мы потеряем не просто свои данные — мы потеряем свободу быть человеком. Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение, на эксплуатации данных, на мнимой свободе выбора — он заслуживает не похвалы, а перестройки».

Марк Цукерберг, гендиректор Facebook: «Apple чем дальше, тем больше становится одним из наших главных конкурентов. У Apple все мотивы и возможности использовать свою доминирующую платформу, чтобы вмешиваться в работу наших и других приложений, и они постоянно это делают, чтобы обеспечить преимущество собственным (приложениям). Apple может утверждать, что ее политика помогает людям, но то, что они намереваются сделать, служит их собственным бизнес-интересам».

Иск пока не подан, о его деталях известно мало, но суть его, вероятно, в том, что Apple дает нечестные преференции своим приложениям на App Store, выставляя гораздо более жесткие требования сторонним приложениям.

Facebook уже решила поддержать (но не присоединиться) к иску Epic Games, разработчика игры Fortnite. Epic подала на Apple в суд из-за того, что та удалила из App Store популярную во всем мире игру за обход 30%-ной комиссии магазина приложений.

Как пишет The Wall Street Journal, Apple не стоит считать «рыцарем на белом коне»: компания, хотя и не собирает данные пользователей напрямую, позволяет это делать Google, этот поисковик установлен на ее устройствах по умолчанию. Такое сотрудничество приносит компании Кука миллиарды долларов в год.

Представитель Facebook Дани Левер назвала противопоставление персонализированного сервиса и защиты личных данных «ложной дилеммой», указав, что соцсеть предоставляет и то и другое. «Это не вопрос отношений двух компаний. Это вопрос будущего свободного интернета. Apple утверждает, что защищает безопасность личных данных, но защищает она свою прибыль, и мы вместе с другими компаниями не намерены мириться с их антиконкурентным поведением». При этом она подчеркнула, что никакой личной подоплеки у конфликта нет.

Читайте также: Отключить телефон, запретить гаджеты, дать острые предметы. Как растят детей миллиардеры