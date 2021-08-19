Градсовет принял концепцию «Второго Академического» и завернул проект башни-стакана

В Екатеринбурге прошло очередное заседание градостроительного совета города. Экспертам представили два проекта — застройку 415 га на Юго-Западе города и новый проект долгостроя за «Пассажем».

Проект с рабочим названием «Второй Академический» представила проектировщик Оксана Симакова (компания «Сити град»). Речь идет о новом районе, который объединит Широкую Речку, Академический и Солнечный.

Напомним, о планируемом развитии территории в границах ул. Лучистая — Магистральная (проектируется) — Полевской тракт — Перспективная— ЕКАД стало известно в этом году на «Иннопроме». Как рассказывал DK.RU, глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с компаниями «Ренова» и «Кортрос» о застройке этого участка. Для его освоения планируется привлечь 400 млрд руб. частных инвестиций, рассказывал DK.RU.

Согласно концепции, которую 18 августа презентовали на градсовете, в новом районе будут жить более 64 тыс. человек. Для них должны построить 1,9 млн кв. м жилья. Авторы предполагают, что большая часть жилых домов будет не выше 8-9 этажей. В качестве доминант возведут несколько высоток. Из запланированной инфраструктуры — шесть школ на 7,8 тыс. мест, торгово-развлекательный комплекс, поликлиника, спортивный комплекс, 11 детских садов на 3,6 тыс. мест, молодежный клуб, лыжная база, паркинг, а также одно или несколько предприятий, рассчитанных на несколько тысяч рабочих мест. Общая площадь проектирования составляет 415 га.

В представленной концепции «Второй Академический» разбит на пять микрорайонов — они соответствуют этапам застройки. На первом — до 2025 г. — должны возвести 378 тыс. кв. м жилья, на втором — с 2023 по 2027 гг. — 302,5 тыс. кв. м. Застройка третьей очереди — 348 тыс. кв. м жилья — начнется в 2025 г. и завершится в 2030-м. Параллельно — с 2027 по 2032 гг. — будет строиться четвертая очередь на 327,5 тыс. «квадратов». Финальная пятая очередь включит в себя сразу 574 кв. м жилой застройки. Завершить строительство планируется в 2032 г.

Авторы концепции предполагают, что по новым территориям пройдет трамвай. Также добраться сюда можно будет на электричке и даже метро.

Членам градсовета масштабный проект не понравился: его сочли скучным.

Здесь искусства нет, а градостроительство — это все же искусство. Это что-то между Солнечным и Академическим, и те минусы, которые были в этих районах, здесь воспроизводятся, — приводит слова главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова «Ъ-Урал».

Михаил Вяткин, который ранее также занимал должность главного архитектора города, отметил, что в проекте недостаточно общественных пространств, а акценты «расставлены случайно и непродуманно».

Несмотря на критику, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов предложил принять концепцию, но при этом доработать проект с учетом высказанных замечаний. В итоге «за» него проголосовали 18 членов градсовета из 19, одни воздержался.

Менее благосклонно эксперты отнеслись к проекту башни в Театральном переулке. Сейчас на этом месте находится недострой: более десяти лет назад здесь начали возводить 9-этажный ювелирный центр. Однако денег у инвестора хватило только на коробку в пять этажей.

По новому проекту высоту башни увеличили до 18 этажей, причем сделали ее необычной формы — расширяющейся кверху. Авторы запланировали в здании апартаменты, музей камня, мастерские, торговые и выставочные площадки. а также ресторан. Общая площадь здания по проекту составляет 10 тыс. кв.м, при этом площадь участка — 390 кв.м.

Представленный проект не понравился ни одному участнику градсовета. В итоге его отклонили. При этом Рустам Галямов напомнил, что разрешение на строительство объекта заканчивается в ноябре текущего года. «Под представленную концепцию новое разрешение инвестор вряд ли получит», — отметил вице-мэр.

Напомним, это уже второе заседание градсовета Екатеринбурга в обновленном составе. На первом был представлен проект «Екатеринбург Сити». Как рассказывал DK.RU, эксперты концепцию одобрили, однако также попросили авторов доработать проект в соответствии с высказанными замечаниями.