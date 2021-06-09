Проект «второй Академический» будет стоить более 400 млрд руб.

Александр Высокинский раскрыл подробности строительства нового района, который будет примыкать к Академическому с восточной и юго-восточной сторон и сможет вместить 290 тыс. жителей.

Первый заместитель губернатора Александр Высокинский в интервью «Четвертому каналу» рассказал об итогах международного экономического форума для Свердловской области. Одним из главных проектов стала договоренность о возведении второго Академического района.

Это большой серьезный проект. Мы говорим о привлечении на территорию Екатеринбурга более 400 млрд руб. частных инвестиций, о привлечении федеральных источников для строительства 33 школ в этом районе, строительства детских садов. Да, этот проект будет реализовываться в течение нескольких лет, но сегодня федеральные руководители видят наш опыт, когда фактически рядом с Екатеринбургом был построен новый район, — рассказал Высокинский.

Заместитель губернатора считает, что на сегодняшний день Академический — это не только стройка, это динамично развивающийся район с новым способом мышления, новыми системами безопасности, другой идеологией города и доступностью среды. Он уточняет, что ежегодно в районе сдаются детские школы и сады, однако есть проблема нехватки транспортной инфраструктуры. На решение этой проблемы планируется привлекать инвестиции.

Нужно строить новые дороги. Безусловно, нужно говорить о трамвайной линии в Академический. Городская администрация активно этим занимается в рамках большой концессии по городскому транспорту города Екатеринбург, — дополнил Высокинский.

Ранее DK.RU рассказал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение с компаниями «Ренова» и «Кортрос» о строительстве «второго Академического» района для Екатеринбурга. Губернатор считает, что Екатеринбург в ближайшие 15-20 лет может вырасти почти на четверть, в городе будут жить около 1,8 млн человек.