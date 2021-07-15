Обновленный градсовет раскритиковал концепцию Екатеринбург-Сити, но в итоге одобрил ее

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга, переформатированный мэром Алексеем Орловым, собрался в новом составе и рассмотрел концепцию застройки центра Екатеринбурга. Ее надо дорабатывать.

Екатеринбург-Сити — участок в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции — застраивает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Проект разрабатывается давно и несколько раз видоизменялся. Последний вариант был презентован на «Иннопром-2021», рассказывал DK.RU. Однако на обновленный градсовет представили еще раз измененный проект — с четырьмя небоскребами вместо пяти, жилыми и офисными помещениями, парковой зоной и общественными пространствами.

Как рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, разрабатывая концепцию, авторы стремились сделать вариант, при котором территория будет комфортной как для офисной работы, так и для отдыха и учебы.

У нас нет задачи построить «Екатеринбург-Сити» с одной функцией — административной или офисной, чтобы в вечернее время, когда все уйдут домой, квартал умирал (цитата по 66.RU).

На этом рендере еще пять небоскребов.

Выделенную красным высотку строить не будут.

Согласно последней концепции, в квартале планируется возвести четыре небоскреба (от 135 до 171 м). Раньше их было пять, но одну высотку решили убрать и разбить на ее месте площадь.

Ее можно использовать для проведения различных фестивалей, а в зимнее время ставить елку и заливать каток, — поделились своим видением авторы проекта.

Высотную часть двух небоскребов, выходящих на улицу Бориса Ельцина, отдадут под жилье, в объектах, выходящих на ул. Челюскинцев, разместят апартаменты и офисы. По подсчетам авторов концепции, здесь будут работать 2,3 тыс. человек. Под всем кварталом застройщик намерен оборудовать подземный паркинг на 4,2 тыс. машиномест. Также в квартале предусмотрены общественные пространства на 9 тыс. кв. м. Все улицы планируется сделать пешеходными, с обильным озеленением. При этом авторы рассказали, что часть деревьев, которые сейчас растут на территории будущей застройки, придется пересаживать, в том числе 150-летний дуб из Сада Казанцева. Памятники архитектуры, которыми обременена территория, девелопер планирует приспособить под образовательные объекты. Также представители УГМК заявили, что возведут в квартале детский сад на 150 мест и школу на 200 мест.

Построить Екатеринбург-Сити предполагается за 10 лет, но девелопер надеется, что работы окончатся еще раньше.

Между тем участники градсовета проект раскритиковали. По их мнению авторы не учли транспортной загруженности, которая повысится из-за того, что по другую сторону ул. Челюскинцев компания «Брусника» возведет новый многоэтажный жилой микрорайон. Авторы концепции пообещали, что после ее утверждения проведут транспортное моделирование с учетом объемов недвижимости, вводимой «Брусникой».

Участники градсовета заявили и о том, что концепция «сырая» и мало проработана, к примеру, в части доступов в квартал для горожан.

Полностью отсутствует архитектурный образ Екатеринбурга. Планировочная композиция вызывает только сожаление — это что-то вялое и рассыпающееся. Такое ощущение, что эту территорию отдали 25 застройщикам и каждый из них строит что хочет»,— высказал свое мнение экс-главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев (цитата по «Ъ-Урал»).

Такое же мнение о представленной концепции сложилось у архитектора Евгения Волкова. По его словам, девелопер поставил перед собой правильную задачу — создать многофункциональную среду, ориентированную на пешеходов, однако предложенная архитектурная концепция ее не решает.

Концепция сырая. Это касается разбивки на кварталы, организации пространства. Планировка не основана на анализе предпосылок, и небоскребы как будто расставлены случайным образом. К примеру, разработчики там, где расположены памятники и есть охранные обязательства, предусматривают застройку, а там, где пустырь, оставляют площадь. Логичнее собрать кластер небоскребов между улицами Октябрьской революции и Бориса Ельцина, а под парк оставить участок вдоль Февральской Революции, — считает Евгений Волков (цитата по 66.RU).

Михаил Вяткин, бывший главный архитектор Екатеринбурга, предложил сделать эксплуатируемой кровлю стилобатной части и пускать туда всех желающих. Также, по его словам, в одном из зданий можно было бы разместить планетарий, в котором давно нуждается город, а вместо оружейного магазина на углу Челюскинцев и Бориса Ельцина возвести еще одну высотку.

После всех замечаний и обсуждений глава города Алексей Орлов предложил принять представленную концепцию за основу, но доработать ее с учетом высказанных предложений. В итоге концепцию одобрили большинством голосов: против проголосовал архитектор Борис Демидов, а архитектор Эдуард Кубенский воздержался.

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