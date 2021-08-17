Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»
Губернатор пояснил, почему пока о второй ветке метро в Екатеринбурге речи не идет. Однако он возлагает надежды на городскую электричку, которой готовы заняться РЖД.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно. В интервью Е1 он пояснил, что уровень жизни большинства жителей столицы Урала не позволяет установить стоимость проезда, которая могла бы окупить затраты государства на строительство подземки.
Метро — это очень удобно. В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро, — считает глава региона.
Напомним, еще в 2019 г. глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что в метро Екатеринбурга слишком низкий пассажиропоток. Именно экономикой федеральные чиновники уже не первый год объясняют тот факт, что денег на метро городу не дают.
Работу над проектом продолжат, но областные власти все же склоняются к городской электричке.
У нас есть крупные компании, такие как РЖД. Они предлагают прекрасный продукт. В Москве Московское центральное кольцо, знаете? Вот мы точно такой же строим у нас. Уже первые шаги сделаны, — добавил Куйвашев.
О том, что в Екатеринбурге РЖД будут решать проблему общественного транспорта, стало известно в июле, после того, как губернатор области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов встретились в Москве с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Городская электричка «опутает город» и будет соединяться с районами радиальными маршрутами. Как пояснял глава СвЖД Иван Колесников, речь идет в первую очередь об эксплуатации тех линий, которые уже существуют. Дополнительно будет построено около 10 км путей, их возведет РЖД. Платформы-станции будут возводиться за счет бюджета. В теории развитая сеть электричек разгрузит городской транспорт Екатеринбурга на 5-20% и уменьшит постоянные пробки до 5-7 баллов.
Также DK.RU писал ранее о скоростной трамвайной линии, которая свяжет отдаленные районы с центром Екатеринбурга. Ветка пройдет от Сима-Ленда, через мкр-н «Новокольцовский», «Светлый» и Уктус, до станции метро «Ботаническая». Продолжительность поездки составит 55 минут.