Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»

Губернатор пояснил, почему пока о второй ветке метро в Екатеринбурге речи не идет. Однако он возлагает надежды на городскую электричку, которой готовы заняться РЖД.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно. В интервью Е1 он пояснил, что уровень жизни большинства жителей столицы Урала не позволяет установить стоимость проезда, которая могла бы окупить затраты государства на строительство подземки.

Метро — это очень удобно. В Европе работает бизнес-модель, там стоимость проезда подразумевает окупаемость. У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро, — считает глава региона.

Напомним, еще в 2019 г. глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что в метро Екатеринбурга слишком низкий пассажиропоток. Именно экономикой федеральные чиновники уже не первый год объясняют тот факт, что денег на метро городу не дают.

﻿﻿﻿Работу над проектом продолжат, но областные власти все же склоняются к городской электричке.

У нас есть крупные компании, такие как РЖД. Они предлагают прекрасный продукт. В Москве Московское центральное кольцо, знаете? Вот мы точно такой же строим у нас. Уже первые шаги сделаны, — добавил Куйвашев.

О том, что в Екатеринбурге РЖД будут решать проблему общественного транспорта, стало известно в июле, после того, как губернатор области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов встретились в Москве с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Городская электричка «опутает город» и будет соединяться с районами радиальными маршрутами. Как пояснял глава СвЖД Иван Колесников, речь идет в первую очередь об эксплуатации тех линий, которые уже существуют. Дополнительно будет построено около 10 км путей, их возведет РЖД. Платформы-станции будут возводиться за счет бюджета. В теории развитая сеть электричек разгрузит городской транспорт Екатеринбурга на 5-20% и уменьшит постоянные пробки до 5-7 баллов.

Также DK.RU писал ранее о скоростной трамвайной линии, которая свяжет отдаленные районы с центром Екатеринбурга. Ветка пройдет от Сима-Ленда, через мкр-н «Новокольцовский», «Светлый» и Уктус, до станции метро «Ботаническая». Продолжительность поездки составит 55 минут.