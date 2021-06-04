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Куйвашев договорился на ПМЭФ о строительстве «второго Академического»

Куйвашев договорился на ПМЭФ о строительстве «второго Академического»
Иллюстрация: pixabay.com

На экономическом форуме губернатор области подписал соглашение о строительстве на юге Екатеринбурга нового микрорайона на 290 тыс. жителей. Людям обещают доступное жилье и инфраструктуру.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ГОРОД#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме в Санкт-Петербурге договорился о создании еще одного жилого района Екатеринбурга, это будет «второй Академический».

Район с доступным жильем и развитой инфраструктурой появится на юге города. Соглашение о его строительстве подписали сегодня глава региона Евгений Куйвашев, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент группы компаний КОРТРОС Вениамин Голубицкий.

Евгений Куйвашев считает, что Екатеринбург в ближайшие 15-20 лет может вырасти почти на четверть, в городе будут жить около 1,8 млн человек.

С группой компаний КОРТРОС мы ведем переговоры по комплексному освоению территории, примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тыс. человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, детским садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, — отметил губернатор.

Ранее DK.RU писал о том, почему о доступных ценах на жилье Екатеринбургу стоит забыть.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге прошло открытие второго по размеру торгового центра города, ТРЦ Veer Mall. Его возвели в первую очередь для жителей «Изумрудного бора» — нового микрорайона из 13 кварталов, где «УГМК-Застройщик» планирует возвести 700 тыс. кв. м жилья. 

Автор: Александра Клименко
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