«Время, в которое мы живем, требует умения быстро сжиматься и быстро масштабироваться»

«Компании МСБ быстро перестраиваются. Будут те, кто понесет убытки, но мы не видим массовых обращений за реструктуризацией кредитов». Зампред «Открытия» — о влиянии «третьей волны» на бизнес.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в июне в Москве и еще ряде регионов серьезно ужесточили коронавирусные ограничения: в частности, в столице на три недели вводили QR-коды для посещения ресторанов и кафе — прийти туда мог только привитый или недавно переболевший человек. Многие развлекательные мероприятия, концерты и фестивали, были отменены. При этом нынешняя ситуация не стала для бизнеса таким же шоком, как в прошлом году — предприниматели научились с ней работать, считает Надия Черкасова, зампред банка «Открытие», руководитель блока «Малый и средний бизнес».

Она рассказала DK.RU, как компании реагируют на повышение ключевой ставки и удорожание кредитов, приходят ли массовые запросы на реструктуризацию займов и почему еще большее обеление бизнеса для налоговой неизбежно.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом как себя чувствуют клиенты банка в сегменте малого и среднего бизнеса? Обращаются ли они снова за рассрочками и реструктуризацией по кредитам?

— Текущая ситуация не нова — это продолжение кризиса прошлого года, вызванного пандемией. К счастью, и банки, и наши клиенты-предприниматели уже понимают, как на нее реагировать. 2020-й был шоком, но в течение последнего года к нему многие адаптировались. Тем не менее, согласно данным Росстата, количество компаний малого и среднего бизнеса в целом по стране сократилось примерно на 11%.

Локдауны и ограничения в первую очередь влияют на малый и средний бизнес, который работает для сферы услуг: кафе, ресторанов и др. В Москве [несколько недель] посетить кафе можно было только по QR-коду (для вакцинированных или переболевших), что, конечно, сразу же сказалось на бизнесах — многие заведения отмечали падение клиентского потока до 80%. Но я бы не драматизировала ситуацию.

Мы провели опрос среди своих клиентов о том, как быстро они видят восстановление своих компаний. 38% сказали, что вернулись на допандемийные обороты, 39% планируют достичь их до конца этого года, а еще 12% отметили, что у них увеличилась выручка. То есть эти 12% — компании, которые нашли новые подходы или применили новые бизнес-модели, ограничения стали для них стимулом к развитию.

Компании МСБ уже реагируют на текущую ситуацию и быстро перестраиваются. Конечно, будут те, кто точно понесет убытки из-за снижения клиентского потока, но пока мы не видим массовых обращений за реструктуризацией кредитов. При этом внимательно следим за состоянием бизнеса наших клиентов и активно участвуем в программах поддержки предпринимателей. По итогам прошлого года 39% нашего работающего кредитного портфеля — это кредиты клиентов, которые воспользовались госпрограммами. Мы реструктуризировали большой пул кредитов и, вопреки нашим ожиданиям, процент просрочки по ним крайне мал. Это означает, что адресные программы, которые мы предложили целевым сегментам, отлично сработали. Те, кто не планировал возвращать займы и не обращались за ними, видимо, понимали, что не прошли бы стресс-тест.

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Текущая ситуация для бизнес-сообщества уже не станет новой, так что вряд ли стоит ожидать всплесков реструктуризаций.

В последние месяцы ставки по займам растут, в том числе по кредитам МСБ. Как это отразится на рынке?

— Основной критерий, на который мы ориентируемся — ключевая ставка ЦБ. Ждем 23 июля, когда состоится очередное заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке (она была повышена до 6,5% годовых) и будем смотреть, какой будет сигнал для рынка. Мы уже дважды получили сигнал о переходе от цикла мягких ставок к их повышению. Никакого сомнения нет, что мы перешли и в другой экономический цикл.

Чудес не бывает: растут ставки по вкладам — повышаются ставки и для тех, кто работает на заемных средствах.

Но могу сказать, что рыночные условия кредитования бизнеса не меняются, мы не видим отказа клиентов получать средства из-за повышения ставки. Стоимость кредитов для малого и среднего бизнеса мы повысили на 0,4 п.п. в мае и еще в пределах 0,4 п.п. в конце июня. При этом нужно понимать, что стратегия «взять кредит, пока ставки еще не выросли» больше свойственна для розничного рынка: так можно думать, оформляя ипотеку, потребкредит на ремонт и т.д. Здесь действительно лучше взять, потому что потом будет дороже.

Предприниматель же мыслит в несколько иных категориях, он обращается за кредитом в связи с потребностями бизнеса. Видит, что растут продажи — нужно закупить больше товара, пополнить оборотные средства в моменте. Пока у нас не снизился поток заявок. В этом году мы ориентируемся на объем выдач около 210 млрд руб. в сегменте МСБ. По опросам, порядка 40% предпринимателей готовы рассматривать кредиты как инструмент для развития своего дела. Другой вопрос в том, какая доля из них в итоге обращается за займом и получает его.

По нашим оценкам, лишь 12% от общего количества клиентов-предпринимателей в итоге обращаются в банк за кредитами.

В последнее время часто анонсируют изменения налогового законодательства для малого бизнеса. Многие компании относятся к этому настороженно, как вы видите ситуацию с точки зрения банка?

— На мой взгляд, любое изменение со стороны государства в отношении предпринимателей направлено на то, чтобы повысить прозрачность бизнеса. И я не вижу в этом особых проблем, если вы добросовестно ведете свои дела. Должны ли предприниматели быть более открытыми в цифровом мире? Это очевидно — про нас как про физлиц многое известно.

Думаю, не надо бояться и считать, что в связи с налоговыми изменениями появятся дополнительные данные. Конечно, в цифровом мире придется обеляться и быть прозрачнее.

На самом деле в современном мире уже существует огромное количество данных, которые при желании можно собрать, проанализировать и сделать вывод о той или иной компании. Например, когда банк принимает решение о выдаче кредита, он анализирует данные финансовой отчетности, данные транзакций, которые проводит клиент, обогащая эту информацию за счет внешних источников: наличие судебных споров, решений о блокировке счетов, анализируется социальный профиль собственника... На основании всего массива этих данных и принимается максимально взвешенное решение. Если данных больше, можно принять более точное решение, в том числе по такому важному критерию как уровень ставки. Ведь стоимость кредита во многом зависит от принимаемого кредитором риска: чем больше информации, чем больше мы понимаем действия заемщика, тем ниже риск и ниже ставка.

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Сейчас существует много дополнительных информационных источников, в том числе предоставляемых и налоговой — мы обмениваемся данными и, конечно, это упрощает принятие решений. Уже не надо запрашивать у клиента дополнительные данные — их можно взять в том числе из государственных информационных систем в несколько кликов. В эпоху глобальной цифровизации бизнеса всю информацию мы получаем безбумажно. К слову, большую долю кредитов в малом бизнесе мы выдаем как предодобренные. Клиент не просит у нас никаких кредитов, мы видим других клиентов с такими же транзакциями, видим средние чеки, понимаем, сопоставимы ли они в своих кластерах. И в результате мы даем нашим клиентам аналитику, где они могут немного больше узнать о себе и о своем рынке в целом. Клиент может получить предодобренный кредит в интернет-банке, без визита в отделение, обычно это займы на небольшие суммы. В прошлом году в штуках мы выдали более 60% таких типов кредитов (для МСБ) — нам тоже выгодно иметь упрощенную операционную модель. Это можно сделать только на основе большого объема данных, поэтому мы их анализируем.

Каков, на ваш взгляд, главный вывод из коронакризиса для клиентов МСБ?

— Первое: иметь высокую управляемость бизнеса, уметь быстро сжиматься и быстро масштабироваться. Время, в которое мы живем, требует именно этого — управлять моделью и понимать, например, как быстро отказаться от аренды. У нас есть пример, как два соседних ресторана на ул. Мясницкой в Москве в сложной ситуации объединились на одной площадке, отказавшись от аренды второго помещения.

Второе: иметь четкий план «Б», ответ на вопрос «Что делать, если нужно будет остановиться?». Мы видим, что в пандемию предприниматели, которые восстановили уровень выручки, диверсифицировались. Например, запустили дистанционную модель или отказались от b2c-сегмента в пользу b2b. Знаю, что одна сеть кофеен полностью перестроилась: заведения закрыли и вместо этого начали поставлять свои пирожные и торты в торговые сети. Мы видим, как выросли продажи через маркетплейсы, когда предприниматель продает не через собственную сеть дистрибуции, а через крупные интернет-площадки, в том числе и ebay — а это окно в мир.

И очень важно перестраиваться. Одна девушка, у которой была компания по ландшафтному дизайну, со своей командой сделала программу: с помощью виртуальной реальности можно «примерять» ландшафтные объекты на своем участке. С помощью этой разработки они давали советы, какие архитектурные решения можно применить в том или ином случае. В итоге, когда случилась пандемия и всех закрыли, эти ребята смогли быстро перестроится и стали продавать софт вместо услуг по дизайну.

Третье: искать партнеров для работы. С кем можно взаимодействовать, в каком проекте поучаствовать, чтобы продвигать свой бизнес. Использовать маркетплейсы для продажи, а не только собственную сеть. Мы живем во время синергии, нужно думать не только о конкуренции, но и о том, как делать что-то вместе и получать выгоду.