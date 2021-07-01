«Может, нам не надо запрашивать тонны документов?». ФНС готовится менять Налоговый кодекс

«Восприятие справедливости — достаточно субъективная величина». Глава ФНС и министры финансов и экономразвития — о донастройке налоговой системы и предстоящем переписывании НК РФ.

Технологическое развитие ФНС ведет к тому, что служба будет сама рассчитывать налоги — бизнесу останется их только заплатить. На этом фоне серьезные изменения в Налоговом кодексе неминуемы, признали глава ФНС Даниил Егоров и министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Они спорили с бизнесом о будущем налоговой системы и ее предстоящей донастройке, о том, отпадет ли необходимость во взаимодействии налоговой с плательщиками, и о том, что нужно компаниям от налоговой — приводим главное из выступления Егорова, Силуанова и главы Минэка Максима Решетникова.

В чем заключается донастройка налоговой системы?

Максим Решетников, министр экономразвития РФ:

— Что мы хотим в конечном итоге? Есть ряд практических задач, которые надо решить. Первый: налоговая система не должна препятствовать росту компаний. Сегодня ощутим разрыв между системами налогообложения для малого и среднего бизнеса и общей 25-й главой (НК РФ) для ряда сфер, в первую очередь для тех секторов, где высока доля затрат на зарплаты. Это дестимулирует компании расти, становится публичными и привлекать капитал, оставляет их в раздробленном состоянии. Нельзя сказать, что мы не делаем здесь никаких шагов, но наше общение с бизнесом говорит, что этого недостаточно.

Второе: большой вызов — вопрос конъюнктурных рентных доходов. Как сделать так, чтобы они были направлены на инвестиции? Это непростое решение, которое предстоит найти. В любом случае наша налоговая система должна поощрять инвестиции. Я не сторонник увеличения налоговой нагрузки: когда мы выходим из кризиса, любое увеличение подточит потенциальный экономический рост.

Cнижение нагрузки может подточить в первую очередь налоговую базу регионов, а бюджетная ситуация там далека от сбалансированности.

Третий вызов: налоговая система должна меняться вместе с развитием экономики. Очевидно, что ковид коренным образом ускорил процессы, которые шли: вопросы платформенной занятости и регулирования, вопросы налогообложения крупных компаний, маркетплейсов, платформ и так далее. Подчеркну: любые изменения должны быть предсказуемыми, растянутыми по времени, должны быть переходные периоды.

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Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы:

— Опишу глазами налоговой, как мы видим эти преобразования. Первый вопрос — стимулирование. Для нас это всегда проблема: когда мало проговорены принципы, восприятие справедливости — достаточно субъективная величина. Как только мы имеем разные системы налогообложения для одного вида деятельности, цена этих режимов — возможные искажения.

С другой стороны, это касается всех государств, и всегда нужно быть готовым платить какую-то цену за неравные условия налогообложения. Один маленький, другой большой, частные лица и компании — на разность нужно смотреть с двух сторон. Нам как государству нужно быть готовым к тому, чтобы эти переходы были максимально определены и понятны для плательщика. Иначе это вызывает конфликты и явно не идет на пользу системе.

Очень интересно наблюдать трансформацию в сервисность. Мы достаточно много сделали, чтобы обеспечить сервисы налогоплательщику. А как это отразилось на Налоговом кодексе? Если по-честному, появилась одна статья про личный кабинет, и все. Оказалось, что мы можем работать без четкого описывания каждого отдельного действия. И мы сейчас много говорим о том, чтобы государство делало максимум сервисов, а что это такое? Кастомизация под каждого человека, очень большая гибкость.

А теперь представим: как мы можем законодательным микроменеджментом, описанием каждой отдельной процедуры обеспечить эту гибкость? Получается, что есть правоотношения, в которых мы, возможно, дозрели до того уровня, что нам достаточно формировать принципы, и если действия госорганов отвечают принципам, то и слава богу.

Второе: мы оказались по одной стороне проблемы. Как у нас формируется право? Экономически рождается какая-то модель налогообложения, потом она переводится на юридический язык и дальше есть два направления: перевод на человеческий язык и на технологический, для учетных систем.

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Если мы признаем состоявшимся эксперимент с налоговой службой о том, что сервисы в контроле имеют значение, тогда это должно быть отражено в НК. Если мы сейчас прочтем его, то не найдем там сервисов. К тому же это работа в правовой определенности: законодательная система работает по принципу «мы дали определенность, и завтра эта определенность должна наступить». Мы перешли в такую технологическую фазу, что завтра она наступить не может. Каждый раз это очень серьезные перестройки учетных систем. Временная определенность требует больших сроков, чтобы к этому подготовиться.

Мы ровно в той точке, которую позволяет наша система, в том числе экономическая. Если бы мы были в другой системе цифровой зрелости по отношению к плательщикам, мы бы просто не коммуницировали.

Я правда считаю, что технологии сегодня дают невероятные возможности. Мы все обсуждаем термин, что такое постиндустриальная экономика. Посмотрим нашими глазами, до чего мы дошли. Мы все время развивали сегмент B2G: как плательщики взаимодействуют с нами в электронном виде. Но данные рождаются во взаимоотношениях налогоплательщиков, и, если не будут решены вопросы там, всегда будут тяжелые и неудобные процессы.

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Мы проанализировали международный опыт: каждый раз, когда государство ставит свой интерес впереди, получается дорогая, тяжелая, неудобная технология, которая вызывает максимум сопротивления и плохо применяется. Если ты не включишь робота, он и через 5 дней ничего не передаст, хотя назначить его виновным, конечно, можно. Поэтому, когда мы посмотрели, что можем добыть из этого, то увидели: если мы дадим такую инфраструктуру, то можем иметь огромную возможность получить блага прежде всего для налогоплательщиков, а во вторую очередь — для государства. Именно поэтому вся наша деятельность в сфере электронного документооборота — про то, насколько это устроит налогоплательщиков.

Наши коллеги из EY сделали специальный калькулятор, чтобы компании могли посчитать, во сколько наши технологии обойдутся им при внедрении. В итоге оказывается, что они выигрывают. Опять же надо кастомизировать.

А вот потом мы посмотрим: может, нам не надо запрашивать тонны документов, чтобы что-то выяснять? Может, нам не нужно требовать декларации с расчетами, если данные и так грузятся, как у самозанятых?

Это для нас откроет огромные возможности — что самое главное, даже не в налогах — для коммуникации в бизнесе и формировании конкурентных преимуществ для него, за счет тех технологий, которые будут внедрены. С моей точки зрения, это фундаментальная вещь, которая перевернет все. У нас просто не будет необходимости в коммуникациях при правильном построении системы, а издержки на обслуживание российской налоговой системы сократятся кратно, как для бизнеса, так и для государства.

Как только самозанятый станет ИП, ему нужно сдавать 17 отчетов? Давайте разбираться. У нас есть отчетность по результатам, отчетность по доходам людей, которые работают в малом бизнесе. Следовательно, нужно разбираться, как сделать так, чтобы отчетность была обнулена. Если говорить на примере технологии самозанятых, мы должны быть той платформой, на которой считается налог. Следовательно, мы это можем обеспечить на выручке — кассы же есть, можем в онлайне посчитать. Этого достаточно? Нет, нам же нужно посчитать расходы. Но их же нет в кассе. Значит, нужно определиться, по какой технологии мы будем иметь доступ к расходу, чтобы определить финансовый результат.

Второе. В компании работают люди, следовательно, нужно рассчитать страховые взносы и НДФЛ. Какие варианты развития событий? Нам нужно получить доступ к данным физлиц, чтобы рассчитывать налог. А это щекотливая история. Не все платят по безналу, а потом, это доступ к счетам физлиц, это надо очень серьезно обсуждать. Или мы можем примерно посмотреть, сколько налог занимает в финансовом результате, и «перенестись». Но тогда вопрос, что мы понимаем под доходами пенсионной системы от физлиц, станет серьезным.

Если мы смотрим на это как на доход, который мы можем сделать распределенным, а не зависимым от, тогда это реализуемая задача. Мы поверим (что компании не занижают страховые взносы), но сначала проверим.

Что касается адаптации к международным трендам, я бы занял консервативный подход. То, что работает — слава богу. Если сервисная часть работает, может, тогда подумать о том, чтобы дать инструменты госорганам, чтобы быть мягкими и гибкими в этой части. Там, где интересы более кардинальные и более конфликтное поле — там оставить процедуры, посмотрим, как приживутся принципы в рамках сервисной части. Может, это было бы ответом на вопрос, каким образом можно будет дальше развиваться.

Правовой микроменеджмент — это путь в одну сторону. Микро на микро — мы никогда не остановимся, потому что каждую новую ситуацию будем пытаться описать. Если есть шанс оставить регулирование на принципах — слава богу.

2,5 года самозанятые работают без дополнительного регулирования. Безусловно, многое надо менять, но удивительным образом все, что мы называем термином «самозанятые» не имеет никакого регулирования и живет. И нормально люди работают. То, что теоретически возможно существовать без четкой регламентации, тем более в такой свободной, творческой сфере, как бизнес — это, по-моему, тоже интересный опыт, на который нужно внимательно посмотреть.

Антон Силуанов, министр финансов:

— Налоговая служба стала настолько крутая и технологичная, что это сподвигает нас поменять целый ряд положений НК, а может, и весь Налоговый кодекс. Почему? Действительно, если раньше у нас всю налоговую отчетность, расчеты, делал налогоплательщик, а ФНС проверяла за ним, то сейчас все поворачивается наоборот: налоговая заполняет отчетность, все данные для уплаты налога, предоставляет расчет налогоплательщику, а он проверяет, что сделала служба.

Переворот сознания требует изменения и наших базовых законодательных основ регулирования, в том числе и Налогового кодекса.

Мы работаем на результат, когда не нужно будет применять никаких санкций. Это будет как раз дополнительный комфорт для налогоплательщиков. Расчет налогов, заполненный налоговой службой, не будет вызывать у нее никаких вопросов. Вопрос про доверие сам по себе решается, и я согласен, что нам нужно серьезно поработать над действующим налоговым правовым полем. Мы готовы к этому, чтобы упростить для налогоплательщика администрирование. А раз так, будет больше мотивации работать лучше и платить больше налогов.