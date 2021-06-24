Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.06
72,66
86,71
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 20 тыс. заболевших, отстранение непривившихся от работы: главное о Covid-19

Более 20 тыс. заболевших, отстранение непривившихся от работы: главное о Covid-19
Автор фото: Mufid Majnun. Иллюстрация: Unsplash.com

Заболеваемость коронавирусом в России выросла до максимумов с начала года. На этом фоне в Москве вводят посещение кафе по QR-кодам, а от работодателей требуют отстранять непривившихся сотрудников.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

24 июня в России было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом с января — 20 182, зафиксировано также 568 летальных исходов, полностью выздоровели 13 505 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве — 8598, в Московской области — 2308, Санкт-Петербурге — 1143. Более 200 заболевших в Нижегородской, Воронежской и Тверской областях, в Крыму и Бурятии — в последней республике накануне объявили двухнедельный локдаун

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом потребовал от работодателей отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться, если у них нет для этого медицинских противопоказаний — такая позиция отражена в письме Роспотребнадзора, подчеркнули в штабе. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санврачи… наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам…, — говорится в сообщении штаба.

В период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется, время отсутствия также не включается в стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. Работодатель может предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально.

«Вот оно где выстрелило». Как уральский бизнес воспринял новые меры борьбы с Covid-19

Кроме того, с 12 июля летние кафе и рестораны в Москве можно будет посещать только тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в последние полгода. Пускать посетителей будут по специальным QR-кодам. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня
  • Горожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользованияГорожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользования
  • В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспортуВ Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
  • Автоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жильяАвтоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.