Более 20 тыс. заболевших, отстранение непривившихся от работы: главное о Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России выросла до максимумов с начала года. На этом фоне в Москве вводят посещение кафе по QR-кодам, а от работодателей требуют отстранять непривившихся сотрудников.

24 июня в России было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом с января — 20 182, зафиксировано также 568 летальных исходов, полностью выздоровели 13 505 человек, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве — 8598, в Московской области — 2308, Санкт-Петербурге — 1143. Более 200 заболевших в Нижегородской, Воронежской и Тверской областях, в Крыму и Бурятии — в последней республике накануне объявили двухнедельный локдаун.

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом потребовал от работодателей отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться, если у них нет для этого медицинских противопоказаний — такая позиция отражена в письме Роспотребнадзора, подчеркнули в штабе.

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санврачи… наделены полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам…, — говорится в сообщении штаба.

В период отстранения от работы зарплата сотруднику не начисляется, время отсутствия также не включается в стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. Работодатель может предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально.

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Кроме того, с 12 июля летние кафе и рестораны в Москве можно будет посещать только тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом в последние полгода. Пускать посетителей будут по специальным QR-кодам. Детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов.