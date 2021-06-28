Доля малого и среднего бизнеса в России падает. Какие меры помогут его спасти

Доля госсектора в экономике уже в 2,5 раза выше, чем доля МСБ. Чтобы улучшить его положение, предлагается ввести мораторий на проверки, оплату простоя сотрудников за счет государства и другие меры.

В 2020 г. доля малого и среднего бизнеса в России упала до 19,8% против 20,8% годом ранее — это в 2,5 раза меньше оценки доли госсектора, говорится в материалах к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК. Это сопоставимо с уровнем 2015 г. — тогда малые и средние предприятия составляли 19,9% ВВП.

В секторе МСП было резкое падение во II квартале 2020 г., когда действовали жесткие противопандемийные меры, в III и IV кварталах ситуация улучшилась благодаря денежным субсидиям для граждан и снятию ограничений, но в конце года этот рост оказался исчерпан. В I квартале 2021 г. положение МСБ ухудшилось, спрос упал на 13%, следует из индекса роста МСП, который рассчитывают аппарат Титова вместе Институтом экономики роста им. Столыпина и Сбербанком.

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Для поддержки малого и среднего бизнеса бизнес-омбудсмен предлагает ввести следующие срочные меры:

Льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для субъектов МСП, чья выручка в 2020 г. снизилась более чем на 30%.

Мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 гг.

Мораторий на проверки до 2022 года включительно.

Ослабить ограничения на найм сотрудников из стран ближнего зарубежья.

Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.

Продление компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗы).

При введении локдауна, каникул или длинных выходных, оплачивать простой сотрудников за счет государства напрямую, минуя работодателя.

Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 г.

Одна из главных проблем МСБ — высокая административная нагрузка: для них действует слишком много статей об административных правонарушениях, требования которых не упорядочены по отраслям, документы написаны непонятным языком, размер штрафов одинаков для МСБ и крупного бизнеса, в итоге небольшие компании уходят в тень.

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Кроме того, налоговая система не сбалансирована, и предприниматели вынуждены заниматься налоговой оптимизацией вместо масштабирования бизнеса, указывает Титов. Малый бизнес не трансформируется со временем в средний: из-за налогового бремени прибыль не растет, но повышаются риски, указывает омбудсмен.

Чтобы повысить вклад МСП в экономику, необходимо изменить административные меры и вместо штрафов информировать и обучать предпринимателей, чтобы снизить количество нарушений, полагает Борис Титов. Нужно также ускорить рассмотрение запросов бизнеса и исключить сложные бюрократические процедуры.