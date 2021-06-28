Доля малого и среднего бизнеса в России падает. Какие меры помогут его спасти
Доля госсектора в экономике уже в 2,5 раза выше, чем доля МСБ. Чтобы улучшить его положение, предлагается ввести мораторий на проверки, оплату простоя сотрудников за счет государства и другие меры.
В 2020 г. доля малого и среднего бизнеса в России упала до 19,8% против 20,8% годом ранее — это в 2,5 раза меньше оценки доли госсектора, говорится в материалах к докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК. Это сопоставимо с уровнем 2015 г. — тогда малые и средние предприятия составляли 19,9% ВВП.
В секторе МСП было резкое падение во II квартале 2020 г., когда действовали жесткие противопандемийные меры, в III и IV кварталах ситуация улучшилась благодаря денежным субсидиям для граждан и снятию ограничений, но в конце года этот рост оказался исчерпан. В I квартале 2021 г. положение МСБ ухудшилось, спрос упал на 13%, следует из индекса роста МСП, который рассчитывают аппарат Титова вместе Институтом экономики роста им. Столыпина и Сбербанком.
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Для поддержки малого и среднего бизнеса бизнес-омбудсмен предлагает ввести следующие срочные меры:
- Льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для субъектов МСП, чья выручка в 2020 г. снизилась более чем на 30%.
- Мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 гг.
- Мораторий на проверки до 2022 года включительно.
- Ослабить ограничения на найм сотрудников из стран ближнего зарубежья.
- Компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.
- Продление компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗы).
- При введении локдауна, каникул или длинных выходных, оплачивать простой сотрудников за счет государства напрямую, минуя работодателя.
- Заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 г.
Одна из главных проблем МСБ — высокая административная нагрузка: для них действует слишком много статей об административных правонарушениях, требования которых не упорядочены по отраслям, документы написаны непонятным языком, размер штрафов одинаков для МСБ и крупного бизнеса, в итоге небольшие компании уходят в тень.
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Кроме того, налоговая система не сбалансирована, и предприниматели вынуждены заниматься налоговой оптимизацией вместо масштабирования бизнеса, указывает Титов. Малый бизнес не трансформируется со временем в средний: из-за налогового бремени прибыль не растет, но повышаются риски, указывает омбудсмен.
Чтобы повысить вклад МСП в экономику, необходимо изменить административные меры и вместо штрафов информировать и обучать предпринимателей, чтобы снизить количество нарушений, полагает Борис Титов. Нужно также ускорить рассмотрение запросов бизнеса и исключить сложные бюрократические процедуры.