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Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых — максимальным темпом с 2014 г.

Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5% годовых — максимальным темпом с 2014 г.
Автор фото: Фотобанк Moscow-Live. Иллюстрация: Flickr.com

Регулятор обеспокоен высокими темпами инфляции и рассчитывает, что повышение ключевой ставки позволит ее охладить.

#ИНФЛЯЦИЯ#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. до 6,5% — это максимальный подъем с конца 2014 г. Такое решение ЦБ принял под влиянием инфляции, которая в полтора раза превышает целевой уровень в 4%, и высоких проинфляционных ожиданий. Регулятор не исключил и дальнейшее повышение ставки — это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

По оценкам ЦБ, в II квартале 2021 г. российская экономика достигла допандемического уровня. Спрос растет быстрее, чем расширяются возможности по наращиванию выпуска. Что также толкает инфляцию вверх — она составит 5,7–6,2% в 2021 г. (в июне-июле составляла даже 6,5%). Регулятор ожидает, что повышение ключевой ставки ограничит этот риск и будет способствовать возвращению инфляции к 4% в 2022 г. и далее. 

При этом пока, как указывает ЦБ, денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции. Вместе с тем наметилась тенденция к росту кредитных и депозитных ставок, и повышение ставки ускорит подстройку процентных ставок к денежно-кредитной политике, что позволит «повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования».

Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии. Растет также спрос на рабочую силу, что приводит к дополнительному росту инфляции. По оценке Центробанка, в 2021 г. рост российской экономики составит сразу 4,0–4,5% — это максимальные темпы с 2010–2011 гг. В 2022–2023 гг. российская экономика, по прогнозу, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно.

 
Автор: Андрей Пермяков
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