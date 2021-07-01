ФНС готовит новый налоговый режим для малого и микробизнеса

Новый режим призван упростить работу бизнеса и снизить бюрократические издержки. Но предприниматели опасаются, что он приведет к скрытому повышению налогового бремени.

Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога на деятельность — такое предложение сейчас прорабатывает ФНС, которая сейчас готовит концепцию нового налогового режима, пишет РБК со ссылкой на два источника. Концепция подразумевает, что рассчитывать налоги для субъектов МСП будет непосредственно налоговая, в ФНС подтвердили проработку нового режима, сейчас служба опрашивает налогоплательщиков. О возможном введении в будущем такого налогового режима на ПМЭФ говорил глава ведомства Даниил Егоров.

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Так, один из вопросов ФНС к предпринимателям: будет ли приемлемым повышение ставки налога на 4 п.п. при отмене страховых взносов. Налоговая также сможет получать информацию об операциях по расчетному счету предприятия или ИП напрямую от их банка. На основе данных банков и контрольно-кассовой техники (ККТ) служба будут самостоятельно рассчитывать налоги и предоставлять их налогоплательщикам к уплате.

Считаться расходами будут только те операции, которые совершены по безналичному расчету и проведены по расчетным счетам или зафиксированы ККТ.

Выплачивать зарплаты бизнес должен только через банк, который будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Бизнес предлагается освободить от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, а также в социальные фонды и Росстат.

В ФНС рассчитывают, что освобождение бизнеса от подачи отчетности сократит непроизводственные издержки и позволит больше вкладывать в развитие.

Опрошенные предприниматели считают, что новый налоговый режим, с одной стороны, позволит повысить прозрачность бизнеса и удобство работы с государством и вместе с тем станет дополнительным инструментом для обеления экономики.

С другой стороны, освобождение бизнеса от расчета налогов приведет к скрытому повышению налогового бремени, уверен налоговый юрист, управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Уменьшение налогового периода до одного месяца приведет к сокращению свободных ресурсов у бизнеса: ему придется платить налоги каждый месяц, а не направлять средства на развитие.

Детали концепции пока толком неясны, но введение плоского и простого налога, к примеру, 10% от оборота, и существенное сокращение отчетности и налогов на ФОТ будет неплохой идеей, считает основатель сервиса amoCRM Михаил Токовинин. Малый бизнес в большинстве случаев все равно вынужденно платит «серые» или «черные» зарплаты, пусть платят меньше, но платят, добавляет он. Однако большой проблемой российских налогов остается их постоянное изменение, что заранее вызывает настороженность, даже если изменения будут позитивными, говорит предприниматель.