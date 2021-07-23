В кинотеатре «Салют» будут воспитывать патриотизм

Здание старейшего кинотеатра отдадут под креативный кластер Евгения Горенбурга, основателя фестиваля Ural Music Night. «Салют комьюнити» станет резиденцией крупных культурных проектов.

Кинотеатр «Салют» закрыли из-за убыточности: 10 млн руб. — в 2018 г., 13 млн руб. — в 2019 г. Последним днем его работы стало 15 февраля 2020 г. Власти города объявили, что передадут площадку Дворцу творчества детей и молодежи. Планировалось, что туда переедет часть кружков из Дворца пионеров. Однако из-за пандемии проект заморозили.

По данным ЕАН, концепция использования здания в центре Екатеринбурга была пересмотрена: там откроется креативный кластер отца-основателя фестиваля Ural Music Night Евгения Горенбурга, ориентированный на молодежь. Организаторы кластера обещают демаргинализировать ее, воспитывать патриотизм, а также поддерживать малый бизнес и повышать инвестиционную привлекательность региона.

«Салют комьюнити» станет резиденцией ряда культурных проектов. В их числе:

• международный образовательный проект Ural Music Camp

• музыкальные фестивали Ural Music Night

• New/Open showcase festival

• фестиваль современной молодежной культуры «ГикКон»

• международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»

• Уральский открытый фестиваль российского кино.

В двух (из семи) кинозалах планируют проводить кинопоказы, музыкальные концерты и лекции. Желающих будут обучать музыке и фотосъемке. Кроме того, в здании разместят точки продаж виниловых пластинок и одежды уральских брендов.

Сроки открытия кластера пока не определены. Здание площадью в 6 тыс. кв. м. нуждается в реконструкции.

Напомним, что в марте 2021 г. депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил продать из-за убыточности ККТ «Космос», который находится на балансе мэрии. Однако комиссия по местному самоуправлению рекомендовала мэрии разработать для «Космоса» новую стратегию развития. В перспективе на его базе можно создать бюджетное учреждение и использовать площадку для проведения общегородских мероприятий: Дня знаний, бала выпускников и т. д. Это гарантирцет «Космосу» заказы.

Напомним, что в этом году фестивать Ural Music Night должен был пройти 25 июня. Организаторы анонсировали 100 концертных площадок и выступления более 1000 музыкантов. Однако его отменили из-за пандемии. Соответствующее решение оперштаб утвердил 22 июня.

С середины июля Свердловский Роспотребнадзор запретил проведение любых мероприятий с участием более 500 человек. Такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом, по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.

Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля (коэффициент распространения инфекции 1,24; темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%; охват тестированием населения методом ПЦР 431,7 на 100 тыс. населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек, — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял, что «никакие мероприятия свыше тысячи человек даже на свежем воздухе проводиться не должны».