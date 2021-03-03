ККТ «Космос» предложили продать «за несколько миллиардов рублей». Объект генерирует убытки

Ранее из-за проблем с долгами ликвидировали кинотеатр «Салют». Повторения его истории в мэрии не хотят и настаивают, что получение прибыли не должно быть первоочередной задачей для имиджевого объекта.

Депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил продать ККТ «Космос», который находится на балансе мэрии, пишет ЕАН. Такое предложение чиновник высказал, поскольку по итогам 2020 г. ККТ сгенерировал убыток в 12 млн руб. Михаил Матвеев добавил, что позиционирование площадки необходимо менять, не стоит делать ставку на то, что ККТ станет коммерчески успешным сам по себе:

Как будто мэрия выпустила его в самостоятельное плавание с задачей зарабатывать. В таком случае не лучше ли продать «Космос» за несколько миллиардов? У Екатеринбурга должно быть имиджевое место, которое будет подчеркивать уровень столичного города, куда не стыдно пригласить президента.

Директор ККТ Екатерина Береснева рассказала, что «Космос» является востребованным культурным учреждением, но из-за пандемии 2020 г. стал финансово неуспешным:

Во-первых это пандемия, из-за которой большую часть года были запрещены массовые мероприятия. «Космосу» в кризис пришлось пойти даже на увольнения — была сокращена половина персонала. Во-вторых — ушел важный клиент: раньше «Газпром» проводил тут свои мероприятия, но с прошлого года сменил площадку, — сообщила она изданию.

Екатерина Береснева добавила, что пока что финансовые сложности удается решать самостоятельно, без привлечения бюджетных средств.

ККТ «Космос» является самым большим кинотеатром в регионе — ширина экрана составляет 20 метров, а вместимость кинозала — 2 тыс. мест. На сцене киноконцертного зала в разные годы выступали Metallica и отечественные звезды.

В итоге комиссия по местному самоуправлению рекомендовала мэрии разработать новую стратегию развития для «Космоса». Сейчас объект имеет статус муниципального унитарного предприятия (МУП), в перспективе на его базе может быть создано бюджетное учреждение. Это позволит использовать ККТ для проведения общегородских мероприятий: Дня знаний, бала выпускников и т. д. В таком случае у площадки всегда будет гарантированное число заказов, которое финансируется из бюджета:

Город в этом случае получит базу для проведения подобных мероприятий без необходимости арендовать помещения где-либо еще, что позволит сэкономить, — заключили чиновники.

Однако внести изменения в стратегию развития «Космоса» получится не раньше 2023 г., поскольку сейчас все силы администрации брошены на организацию Универсиады и проведение 300-летия Екатеринбурга.

Добавим, что из-за постоянных убытков мэрия Екатеринбурга ранее ликвидировала кинотеатр «Салют». В 2018 г. они составили 10 млн руб., в 2019 г. цифра оказалась еще выше — 13 млн руб. В итоге помещения кинотеатра решили передать Дворцу творчества детей и молодежи для создания детского центра. Для его организации зданию требуется серьезная реконструкция, начать ее могут в 2021 г., рассказывал DK.RU.

В мэрии уточнили, что не планируют ликвидировать ККТ «Космос», а будут искать возможности по финансовому оздоровлению площадки.