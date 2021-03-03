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ККТ «Космос» предложили продать «за несколько миллиардов рублей». Объект генерирует убытки

ККТ «Космос» предложили продать «за несколько миллиардов рублей». Объект генерирует убытки
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Ранее из-за проблем с долгами ликвидировали кинотеатр «Салют». Повторения его истории в мэрии не хотят и настаивают, что получение прибыли не должно быть первоочередной задачей для имиджевого объекта.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Депутат думы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил продать ККТ «Космос», который находится на балансе мэрии, пишет ЕАН. Такое предложение чиновник высказал, поскольку по итогам 2020 г. ККТ сгенерировал убыток в 12 млн руб. Михаил Матвеев добавил, что позиционирование площадки необходимо менять, не стоит делать ставку на то, что ККТ станет коммерчески успешным сам по себе:

Как будто мэрия выпустила его в самостоятельное плавание с задачей зарабатывать. В таком случае не лучше ли продать «Космос» за несколько миллиардов? У Екатеринбурга должно быть имиджевое место, которое будет подчеркивать уровень столичного города, куда не стыдно пригласить президента.

Директор ККТ Екатерина Береснева рассказала, что «Космос» является востребованным культурным учреждением, но из-за пандемии 2020 г. стал финансово неуспешным:

Во-первых это пандемия, из-за которой большую часть года были запрещены массовые мероприятия. «Космосу» в кризис пришлось пойти даже на увольнения — была сокращена половина персонала. Во-вторых — ушел важный клиент: раньше «Газпром» проводил тут свои мероприятия, но с прошлого года сменил площадку, — сообщила она изданию.

Екатерина Береснева добавила, что пока что финансовые сложности удается решать самостоятельно, без привлечения бюджетных средств.

ККТ «Космос» является самым большим кинотеатром в регионе — ширина экрана составляет 20 метров, а вместимость кинозала — 2 тыс. мест. На сцене киноконцертного зала в разные годы выступали Metallica и отечественные звезды.

В итоге комиссия по местному самоуправлению рекомендовала мэрии разработать новую стратегию развития для «Космоса». Сейчас объект имеет статус муниципального унитарного предприятия (МУП), в перспективе на его базе может быть создано бюджетное учреждение. Это позволит использовать ККТ для проведения общегородских мероприятий: Дня знаний, бала выпускников и т. д. В таком случае у площадки всегда будет гарантированное число заказов, которое финансируется из бюджета:

Город в этом случае получит базу для проведения подобных мероприятий без необходимости арендовать помещения где-либо еще, что позволит сэкономить, — заключили чиновники.

Однако внести изменения в стратегию развития «Космоса» получится не раньше 2023 г., поскольку сейчас все силы администрации брошены на организацию Универсиады и проведение 300-летия Екатеринбурга.

Добавим, что из-за постоянных убытков мэрия Екатеринбурга ранее ликвидировала кинотеатр «Салют». В 2018 г. они составили 10 млн руб., в 2019 г. цифра оказалась еще выше — 13 млн руб. В итоге помещения кинотеатра решили передать Дворцу творчества детей и молодежи для создания детского центра. Для его организации зданию требуется серьезная реконструкция, начать ее могут в 2021 г., рассказывал DK.RU.

В мэрии уточнили, что не планируют ликвидировать ККТ «Космос», а будут искать возможности по финансовому оздоровлению площадки. 

Автор: Екатерина Тарханова
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