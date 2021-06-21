«Поснимали маски». В Свердловской области вновь отменяют массовые мероприятия

Школьники останутся без выпускных, а Екатеринбург — без ежегодного фестиваля музыки. Губернатор региона анонсировал новые ограничения из-за третьей волны Covid-19.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал ограничения, которые введет в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Он подтвердил информацию о том, что перенесен областной Сабантуй, отменяются выпускные в школах муниципалитетов и общегородской выпускной в Екатеринбурге, прекращается работа фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене».

Кроме того, не состоится Ural Music Night. Фестиваль музыки, на котором анонсировали 100 концертных площадок и более 1000 музыкантов, должен был пройти 25 июня. В прошлом году из-за пандемии «Ночь музыки» несколько раз переносили, в итоге она состоялась 18 сентября 2020 г. По разным оценкам, ее посетили от 89 до 120 тыс. человек.

По словам Евгения Куйвашева, решение об отмене фестиваля утвердит 22 июня на своем заседании оперштаб. Кроме того, губернатор анонсировал усиление контроля за соблюдением масочного режима.

Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идет. Но маска по-прежнему остается самым первым барьером, — считает Евгений Куйвашев.

По последним данным, в Свердловской области выявлено еще 174 новых случая COVID-19. В начале мая 2021 г. в сутки было меньше сотни заболевших.

Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились, — отметил Евгений Куйвашев.

Накануне в Тульской области за несколько часов до открытия отменили крупный музыкальный фестиваль «Дикая мята». К этому времени организаторы уже потратили 96 млн руб.: на площадке возвели пять сцен, заселили гостиницы техперсоналом, смонтировали 50 ресторанов, аттракционы, детский сад, магазины, кинотеатр, лектории, дорожки, подиумы для людей с ограниченными возможностями, провели водопровод.

В Свердловской области из-за роста числа заразившихся COVID-19 вновь возвращают больницы в «коронавирусный» режим работы. В части возвращения ограничений регион вновь идет по столичному пути, где мэр Сергей Собянин вводит новые запреты.