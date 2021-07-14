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В Свердловской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

В Свердловской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек
Автор фото: Юрий Сахар. Иллюстрация: Ural Music Night 2020

Об этом сообщил Свердловский Роспотребнадзор, на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ранее замгубернатора региона предлагал ограничения для мероприятий с участием 1000 человек.

#НОВОСТИ

Роспотребнадзор заявил, что теперь в регионе запрещены все мероприятия с участием более 500 человек. Такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом, по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.   

Учитывая показатели распространения заболеваемости на территории Свердловской области по состоянию на 12 июля (коэффициент распространения инфекции 1,24; темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%; охват тестированием населения методом ПЦР 431,7 на 100 тыс. населения), в настоящее время недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек,  — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял, что «никакие мероприятия свыше тысячи человек даже на свежем воздухе проводиться не должны».

Добавим, что за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции. Общее количество зафиксированных случаев — 99 053, сообщает областной штаб по борьбе с коронавирусом.

Состояние 683 госпитализированных оценивается как тяжелое, 427 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 332 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 5207. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев в регионе — 4058.

Ранее DK.RU сообщал, что Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости COVID-19 — 464 случая ковида — это максимум за полтора года пандемии, но еще не предел, считает эксперт. 

Это было ожидаемо. Те данные по распространению нового штамма «Дельта» в других странах, которые мы видели, давали понимание возможного сценария развития эпидемиологической ситуации у нас в стране. Поэтому ничего удивительного, к сожалению, нет. Мы движемся по траектории ухудшающейся эпидемиологической ситуации, и это не последний антирекорд, который будет продемонстрирован, — утверждает врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Автор: Владимир Грибанов
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