Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
76,42
92,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Уральская Ночь музыки» пройдет 25 июня. Стало известно, где выступят хэдлайнеры

«Уральская Ночь музыки» пройдет 25 июня. Стало известно, где выступят хэдлайнеры
Иллюстрация: uralmusicnight.ru

Несмотря на отмену некоторых массовых мероприятий, традиционная Ночь музыки в Екатеринбурге все же состоится. Организаторы рассказали, как все будет устроено и кто станет хэдлайнерами.

#СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ#НОВОСТИ

Организаторы «Уральской ночи музыки» рассказали о четырех площадках, которые будут устроены в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 25 июня, пишет JustMedia.ru.

В Литературном квартале будет организована площадка под названием «Альянс Stage». Там выступят такие исполнители, как «Необарды», Тимур Шаов и Игорь Растеряев.

На площадке представлены продолжатели глубинных традиций русской поэзии, преломленных сквозь призму вдумчивой бардовской песни. Наследие Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и других авторов своеобразно переплетено в творчестве необардов, — рассказали в пресс-службе «Уральской ночи музыки».

На площадке под названием «The Beatles» сыграют группы Billy’s Band и Zebra Band. Они исполнят весь альбом «Abbey Road». А на эстраде Камерного театра будет организована площадка стройотрядовской песни. 

В «Доме писателя» будет открыто пространство под названием «Пушкин андеграунд».

Здесь слушателей ждут высокая поэзия, глубокая философия, сказочность и метафоричность, музыкальная многогранность и красочность нерушимого русского андеграунда, свободного от глупости, пошлости и предрассудков, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, главный музыкальный фестиваль страны пройдет в этом году в седьмой раз. В прошлом году его проведение долго находилось под угрозой — из-за пандемии «Ночь музыки» несколько раз переносили, в итоге она состоялась 18 сентября 2020 г. По разным оценкам, ее посетили от 89 до 120 тыс. человек.

По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, хэдлайнерами фестиваля в этом году станут «Смысловые галлюцинации», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи». Артисты выступят в честь 35-летия со дня образования Свердловского рок-клуба на площадке у Главпочтамта. Кроме них, в мероприятии примут участие около 400 коллективов из разных город и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии. Всего же на фестиваль поступило более 2200 заявок со всей России и из соседних стран — их оценивало жюри из 100 представителей музыкальной индустрии.

Напомним, фестиваль «Уральская Ночь музыки» традиционно проходит в конце июня. Впервые мероприятие состоялось в 2015 г. и быстро стало одной из визитных карточек города. Если в первый год фестиваль собрал 70 тыс. зрителей на 50 площадках, то в 2019 г. зрителей было уже 300 тыс.

Как писал DK.RU, в Свердловской области до сих пор не снят режим ограничений. Из-за них может не состояться традиционная «Майская прогулка», заявил замруководителя регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса Павел Креков. Он добавил, что уже отменены легкоатлетическая эстафета и ряд других спортивных мероприятий. Также не будет шествия в честь Праздника Весны и Труда, а прохождение Бессмертного полка в День Победы будет организовано в онлайн-формате.

Автор: Мария Смирнова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Главный вывод из послания президента — отсутствие сенсаций». Экономисты о речи Путина«Главный вывод из послания президента — отсутствие сенсаций». Экономисты о речи Путина
  • Мусоропереботке в Дегтярске быть? Журналисты узнали о секретном заводеМусоропереботке в Дегтярске быть? Журналисты узнали о секретном заводе
  • Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»
  • Офисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензииОфисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.