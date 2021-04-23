«Уральская Ночь музыки» пройдет 25 июня. Стало известно, где выступят хэдлайнеры

Несмотря на отмену некоторых массовых мероприятий, традиционная Ночь музыки в Екатеринбурге все же состоится. Организаторы рассказали, как все будет устроено и кто станет хэдлайнерами.

Организаторы «Уральской ночи музыки» рассказали о четырех площадках, которые будут устроены в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 25 июня, пишет JustMedia.ru.

В Литературном квартале будет организована площадка под названием «Альянс Stage». Там выступят такие исполнители, как «Необарды», Тимур Шаов и Игорь Растеряев.

На площадке представлены продолжатели глубинных традиций русской поэзии, преломленных сквозь призму вдумчивой бардовской песни. Наследие Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и других авторов своеобразно переплетено в творчестве необардов, — рассказали в пресс-службе «Уральской ночи музыки».

На площадке под названием «The Beatles» сыграют группы Billy’s Band и Zebra Band. Они исполнят весь альбом «Abbey Road». А на эстраде Камерного театра будет организована площадка стройотрядовской песни.

В «Доме писателя» будет открыто пространство под названием «Пушкин андеграунд».

Здесь слушателей ждут высокая поэзия, глубокая философия, сказочность и метафоричность, музыкальная многогранность и красочность нерушимого русского андеграунда, свободного от глупости, пошлости и предрассудков, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, главный музыкальный фестиваль страны пройдет в этом году в седьмой раз. В прошлом году его проведение долго находилось под угрозой — из-за пандемии «Ночь музыки» несколько раз переносили, в итоге она состоялась 18 сентября 2020 г. По разным оценкам, ее посетили от 89 до 120 тыс. человек.

По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, хэдлайнерами фестиваля в этом году станут «Смысловые галлюцинации», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи». Артисты выступят в честь 35-летия со дня образования Свердловского рок-клуба на площадке у Главпочтамта. Кроме них, в мероприятии примут участие около 400 коллективов из разных город и стран, в том числе из Англии, Израиля и Германии. Всего же на фестиваль поступило более 2200 заявок со всей России и из соседних стран — их оценивало жюри из 100 представителей музыкальной индустрии.

Напомним, фестиваль «Уральская Ночь музыки» традиционно проходит в конце июня. Впервые мероприятие состоялось в 2015 г. и быстро стало одной из визитных карточек города. Если в первый год фестиваль собрал 70 тыс. зрителей на 50 площадках, то в 2019 г. зрителей было уже 300 тыс.

Как писал DK.RU, в Свердловской области до сих пор не снят режим ограничений. Из-за них может не состояться традиционная «Майская прогулка», заявил замруководителя регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса Павел Креков. Он добавил, что уже отменены легкоатлетическая эстафета и ряд других спортивных мероприятий. Также не будет шествия в честь Праздника Весны и Труда, а прохождение Бессмертного полка в День Победы будет организовано в онлайн-формате.