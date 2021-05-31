Пандемия срезала оборот свердловского общепита на 30%

В целом по России снижение оказалось почти в два раза меньше. Показатели в ресторанном сегменте Свердловской области — одни из самых худших. С чем это связано?

Обороты в сфере общепита по итогам 2020 г. сократились во всех российских регионах. Однако в Свердловской области удар оказался наиболее сильным. Такие данные озвучила член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.

В целом по России снижение по обороту общепита составило 18,5%. По Свердловской области эта цифра составила 30%, показатели вышли хуже всех. Поддержка общепита относилась к тем отраслям, которая поддерживалась региональными властями. Скорее всего, в тех регионах, где снижение оборота было меньше, поддержка оказывалась значительней, — цитирует Викторию Акбердину ЕАН.

Отметим, что ранее в мэрии Екатеринбурга называли сферу общепита одной из самых пострадавших в пандемию.

Мы потеряли 27 объектов общепита и впервые за последние 10 лет пришли к концу года с отрицательным балансом: в городе открылось 195 предприятий, а закрылось 222. По данным администрации, сейчас в Екатеринбурге работают 2484 заведения общепита, — рассказывал экс-вице-мэр Владимир Боликов.

Кафе и рестораны были закрыты на локдаун с конца марта 2020 г. и возобновили свою работу офлайн только во второй половине августа, писал DK.RU. Однако уже в ноябре, когда началась вторая волна распространения инфекции, работа заведений вновь была ограничена. Областные власти предписали установить защитные экраны в залах и обеспечить соблюдение социальной дистанции, ограничив посадку. Кроме того, работу заведений запретили в ночное время — с 23.00 до 6.00 утра. За несоблюдение требований были установлены штрафные санкции.

Представители региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов неоднократно обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: сначала с просьбой возместить затраты на установку защитных экранов, затем — о предоставлении субсидий из областного бюджета в размере половины прожиточного минимума на каждого сотрудника общепита. По данным ассоциации, осенью из-за ограничительных мер выручка в заведениях упала от 30 до 70%. Реакции на эти обращения не последовало.

Кроме того, громкой стала история владельца екатеринбургского кафе «Подсолнухи» Андрея Семенова, который получил льготный кредит, а теперь судится со Сбербанком. Кредитное учреждение потребовало эти средства вернуть. Юрист Роман Речкин, представляющий в суде интересы предпринимателя рассказывал DK.RU о сути этого спора.