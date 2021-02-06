Ресторатор подал на Сбербанк в суд из-за требования возврата «пандемийной» господдержки

Сбербанк потребовал от предпринимателя возврата льготного кредита, несмотря на выполнение всех требований для его получения. Теперь дело будет рассматривать суд. Это первый подобный прецедент в РФ.

Арбитражный суд Свердловской области 5 февраля принял исковое заявление от владельца екатеринбургского кафе «Подсолнухи» Андрея Семенова к Сбербанку. Рассмотрение назначено на 19 марта. Об этом Семенов написал в своем фейсбуке:

Моя эпопея со Сбером продолжается. Как вы помните, мне дали господдержку, а потом решили забрать. На мой взгляд, незаконно. И я решил побороться.

Ранее DK.RU рассказывал подробности этой истории. В 2020 г. ресторатор получил льготный кредит в качестве «пандемийной» господдержки. Согласно постановлению правительства РФ, условием было — сохранить 80% численности штата по состоянию на 1 июня. В конце года требование пересмотрели: оказалось, что сохранять персонал надо было по состоянию на май. Но и это требование кредитор выполнил. Однако Сбербанк потребовал вернуть кредит.

Они хотят миллион обратно равными долями за три месяца, начиная с 27 декабря. Для меня это смерть, — отмечал тогда Семенов.

По его мнению, банк неправильно рассчитал количество сотрудников на предприятии.

Известно, что интересы Семенова в суде представляет Группа правовых компаний INTELLECT — pro bono (на общественных началах). Дело ведет старший партнер компании, адвокат Роман Речкин.

Сбербанк уверяет, что Андрей Семенов не выполнил требование договора — численность сотрудников на его предприятии сократилась. Мы объясняли, показывали справки, что количество работников на предприятии осталось прежним. Но у Сбербанка откуда-то свои цифры. Притом, они внятно не могут объяснить нам, где их взяли. В итоге мы вышли в суд с иском о признании недействительным требования о возврате льготного кредита. Кроме того, добились запрета для Сбербанка требовать полного возврата займа и начисления процентов по нему до разрешения спора, — сказал Речкин (цитата по 66.ru).

«Насколько я знаю, мы первые в стране обратились с таким иском. Будем формировать практику», — добавил Андрей Семенов.

В Сбербанке ситуацию не прокомментировали. Ранее пресс-служба учреждения сообщала, что «банк выступает оператором реализации госпрограммы льготного кредитования и выполняет требования законодательства».

Напомним, льготные кредиты для бизнеса, пострадавшего от пандемии, в середине апреля предложил ввести президент России Владимир Путин. Мера направлена на то, чтобы сохранить численность работающих в изменившихся экономических условиях. Те, кто взял эти деньги, до декабря могли не платить ни тело кредита, ни проценты. В декабре банк проводит мониторинг бизнеса, и, если численность работников соответствует той, что была на 1 июня 2020 г., предприятие и дальше ничего не платит, ждет окончательного мониторинга в марте 2021-го. Если и к тому времени число работников останется прежним, то и проценты, и тело кредита гасит государство. Если численность уменьшилась, бизнесмен обязан вернуть полную стоимость кредита с процентами в три платежа, сообщал DK.RU.