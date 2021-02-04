«Маяк» пересмотрит проект высоток на месте здания ПРОМЭКТа

В строительной компании согласились с доводами ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и решили снизить высоту зданий с планируемых 100 до 57 м.

Проектную документацию уже начали переделывать в соответствии с рекомендациями РТРС. Как рассказали в федеральной компании, планируемый «Маяком» жилой комплекс расположен в зоне действия телерадиовещательной вышки.

Объекты телерадиовещания являются источниками мощного электромагнитного излучения. В зонах, где этот уровень выше допустимого, устанавливаются ограничения, — пояснили в РТРС и добавили, что излучение может быть опасно только жителям верхних этажей.

Ранее о необходимости снизить этажность зданий говорил глава свердловского минстроя Михаил Волков.

По данным РТРС, на данной территории проходит зона с особым использованием, на ней можно строить здания не выше 60 м. Застройщик за разрешением на строительство пока не обращался. Никакую проектную документацию не предоставлял. У него возникнет необходимость скорректировать проект, — отмечал министр Волков в январе 2021 года (цитата по агентству ЕАН).

В корпорации «Маяк» сначала заявили, что не будут менять этажность. Елена Стихина, директор по маркетингу «Маяка», рассказала DK.RU, что строительство высотных зданий — это лишь один из рабочих вариантов использования территории на Декабристов — Белинского.

Хочу подчеркнуть, что корпорация «Маяк» работает в правовом поле, соблюдая все существующие правовые нормы и требования разрешительной строительной документации. Ныне существующие регламенты позволяют строить на участке ул. Декабристов-Белинского здания высотой до 100 метров, и при эскизной разработке проекта учитывались эти требования. Мы работаем с ГПЗУ, в котором нет никакой информации о защитной зоне. Сейчас этот вопрос возник. Телевизионщики высказали опасение о том, что, возможно, строительство высотных зданий может помешать сигналу, — пояснила Елена Стихина.

После того как проект рассмотрели специалисты РТРС и выдали свое замечание, застройщик решил внести в него изменения. По словам вице-президента компании Олега Мошкарева, сейчас полностью пересматривается весь проект. «Договорились на высоту зданий в 57 метров», — рассказал Олег Мошкарев.

Напомним, собственник здания на ул. Декабристов, 20 — корпорация «Маяк» — приступила к сносу здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в начале года. Общественники пытались остановить снос, добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану. В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу. Однако работы на объекте продолжились и привели к повреждению соседнего здания. Жители дома на Красноармейской, 78а сообщили, что по стенам их дома пошли трещины, а в паркинге на Красноармейской, 78б частично обрушился потолок, повредив стоявшие там машины. Жильцы уверены, что эти происшествия связаны со сносом бывшего техникума и поэтому подали жалобу в прокуратуру на действия застройщика, писал DK.RU. Результатом стало решение о приостановке демонтажа.

На месте здания ПРОМЭКТа планировалось возвести две жилые 25-этажки с торговой галереей на первых этажах. Теперь этот проект пересмотрят. DК.RU будет следить за развитием событий и опубликует новые рендеры, как только они появятся.