Минстрой запретил корпорации «Маяк» строить высотки на месте снесенного здания ПРОМЭКТа

Застройщик снес конструктивистское здание в начале января, оно не было признано объектом культурного наследия, но горожане считали, что историческую постройку следует сохранить.

Корпорация «Маяк» не сможет построить два 25-этажных дома на месте снесенного конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), пишет ЕАН.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил изданию, что застройщику придется изменить проект застройки на Декабристов, 20:

По данным РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети), на данной территории проходит зона с особым использованием, на ней можно строить здания не выше 60 м. Застройщик за разрешением на строительство пока не обращался. Никакую проектную документацию не предоставлял. У него возникнет необходимость скорректировать проект.

Как рассказывал DK.RU, в начале января корпорация «Маяк» начала демонтаж здания на Декабристов. Оно не было признано объектом культурного наследия, однако общественники настаивали, что конструктивистское здание имеет архитектурную ценность и сносить его неправильно. Мэрия попросила собственников не торопиться с демонтажем, однако собственники решили иначе. В процессе сноса обрушилась стена фасада. Министр строительства завил, что застройщик недостаточно ответственно подошел к вопросу:

Мы видели, что действия осуществлялись очень некачественно, застройщик подошел поверхностно, торопился и не учел многих вопросов и в частности вопросов безопасности производства работ, — уточнил Михаил Волков.

Добавим, что в планах застройщика — построить не только две жилые многоэтажки, но и торговый центр, который расположится на первых этажах этих домов: