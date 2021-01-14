Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.01
73,79
89,64
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минстрой запретил корпорации «Маяк» строить высотки на месте снесенного здания ПРОМЭКТа

Минстрой запретил корпорации «Маяк» строить высотки на месте снесенного здания ПРОМЭКТа
Иллюстрация: 66.ru

Застройщик снес конструктивистское здание в начале января, оно не было признано объектом культурного наследия, но горожане считали, что историческую постройку следует сохранить.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Корпорация «Маяк» не сможет построить два 25-этажных дома на месте снесенного конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), пишет ЕАН.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил изданию, что застройщику придется изменить проект застройки на Декабристов, 20:

По данным РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети), на данной территории проходит зона с особым использованием, на ней можно строить здания не выше 60 м. Застройщик за разрешением на строительство пока не обращался. Никакую проектную документацию не предоставлял. У него возникнет необходимость скорректировать проект.

Как рассказывал DK.RU, в начале января корпорация «Маяк» начала демонтаж здания на Декабристов. Оно не было признано объектом культурного наследия, однако общественники настаивали, что конструктивистское здание имеет архитектурную ценность и сносить его неправильно. Мэрия попросила собственников не торопиться с демонтажем, однако собственники решили иначе. В процессе сноса обрушилась стена фасада. Министр строительства завил, что застройщик недостаточно ответственно подошел к вопросу:

Мы видели, что действия осуществлялись очень некачественно, застройщик подошел поверхностно, торопился и не учел многих вопросов и в частности вопросов безопасности производства работ, — уточнил Михаил Волков.

Добавим, что в планах застройщика — построить не только две жилые многоэтажки, но и торговый центр, который расположится на первых этажах этих домов:

Наличие крупного торгового центра в данном районе значительно повысит его привлекательность: жители получат возможность делать покупки и отдыхать, не затрачивая много времени на дорогу, — сообщали в «Маяке».

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд признал незаконным выселение клуба «Дом Печати» и обязал вернуть ему помещениеСуд признал незаконным выселение клуба «Дом Печати» и обязал вернуть ему помещение
  • В Екатеринбурге при пожаре погибло 8 человек. Одна из жертв просила о помощи в TwitterВ Екатеринбурге при пожаре погибло 8 человек. Одна из жертв просила о помощи в Twitter
  • Застройщики предупредили о срыве крупнейших строек ЕкатеринбургаЗастройщики предупредили о срыве крупнейших строек Екатеринбурга
  • Миллиарды на скачках курса. Кто за год заметно обогатился на криптовалюте. РейтингМиллиарды на скачках курса. Кто за год заметно обогатился на криптовалюте. Рейтинг
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.