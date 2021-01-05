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В Екатеринбурге корпорация «Маяк» начала сносить памятник, за который боролись горожане

В Екатеринбурге корпорация «Маяк» начала сносить памятник, за который боролись горожане
Автор фото: Владимир Жабриков. Иллюстрация: URA.RU

После Нового года в комплексе ПРОМЭКТ начались демонтажные работы. Застройщик уверяет, что сам техникум пока цел. Жители соседних домов утверждают, что снос привел к разрушению стен в их квартирах.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Корпорация «Маяк» начала снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на Декабристов, 20 в Екатеринбурге. Работы ведутся несмотря на то, что застройщика настоятельно просили воздержаться от демонтажа здания.

Напомним, собственник комплекса — корпорация «Маяк» — планирует снести бывший техникум, чтобы построить на этом месте жилье.

Здание по действующему законодательству не включено в перечень ОКН Екатеринбурга, так как оно многократно перестраивалось. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, угрожающему безопасности людей, находившихся в нем и идущим мимо здания, эксплуатироваться дальше оно не может, — объяснили DK.RU в корпорации.

Однако это решение возмутило историков, архитекторов и активистов. Так, представители сообщества «Уральский хронотоп» подали заявление в Управление государственной охраны объектов культурного наследия с просьбой признать ПРОМЭКТ памятником. Дело в том, что бывший техникум в данный момент не поставлен на охрану, хотя само здание на Декабристов, 20 входит в список выявленных памятников 1980-х.

Этот документ, где Декабристов, 20 — памятник, реален, верифицируем. Что дальше? Вызывать полицию в случае сноса памятника. Показывать эти бумаги. Требовать приостановки работ. Требовать от управления, чтобы было вынесено предписание о приостановке работ. Все в наших руках, — призвал председатель «Уральского хронотопа» Олег Букин.

В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу. 

Как рассказал владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков, в данный момент идет снос подсобных помещений, расположенных рядом со зданием ПРОМЭКТ, а сам техникум пока не трогают. Хотя застройщик уверен, что и основное здание будет снесено, так как еще в 2012 г. его так и не признали памятником архитектуры, и он как собственник имеет на это право. «Это моя собственность, земля тоже находится в собственности», — заявил Коньков агентству URA.RU.

Между тем работы по сносу построек на Декабристов, 20 уже привели к повреждению соседнего здания. В частности, жители дома на Красноармейской, 78а, который находится по соседству со зданием ПРОМЭКТ, сообщили 66.ru, что по стенам их дома пошли трещины, а в паркинге на Красноармейской, 78б частично обрушился потолок, повредив стоявшие там машины. Жильцы уверены, что эти происшествия связаны со сносом бывшего техникума и готовят жалобу в прокуратуру на действия застройщика.

Автор: Мария Смирнова
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