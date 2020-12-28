«Еще один шаг к потере самобытности». В Екатеринбурге продолжается конфликт с застройщиком

Общественники вступились за объект на ул. Декабристов, 20 в стиле конструктивизма, который собственник планировал снести. К обсуждению подключили мэрию, сенатора и Путина.

6 мая 2021 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области может признать здание на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге памятником. Или принять решение об отказе включить объект в список объектов культурного наследия.

Ранее такое заявление подали представители сообщества «Уральский хронотоп». Это произошло после того, как стало известно, что собственник здания (корпорация «Маяк») планирует снести его и построить на этом месте жилье. В минувшие выходные уже начался демонтаж части построек.

Председатель «Уральского хронотопа» Олег Букин сообщил, что здание на Декабристов, 20 входит в список выявленных памятников 1980-х, часть объектов из этого перечня в результате поставили на охрану, а часть — нет. ПРОМЭКТ оказался в числе последних, но, по мнению общественника, несмотря на это он остается выявленным объектом культурного наследия.

В 1997 г. данный документ был утвержден постановлением Воробьева. Иными словами, актуальность списков была подтверждена. Дело даже не в актуальности списков, они актуальны всегда. Дело в том, что этот документ, где Декабристов, 20 памятник, реален, верифицируем. Что дальше? Вызывать полицию в случае сноса памятника. Показывать эти бумаги. Требовать приостановки работ. Требовать от управления, чтобы было вынесено предписание о приостановке работ. Все в наших руках, — написал Олег Букин на своей странице в Facebook.

В самом Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подчеркнули, что не могут вмешиваться в ход работ собственника здания. Тот факт, что объект проходит экспертизу как потенциальный памятник, не дает управлению права запрещать совершать с ним какие-либо действия, пишет ЕАН.

С официальным комментарием выступила мэрия Екатеринбурга. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин сказал, что собственник здания обращался в администрацию. Сначала — с предложением разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Белинского – Декабристов – Луначарского – Куйбышева, но получил отказ.

На основании несоответствия представленных материалов ч. 10 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ и нормативам градостроительного проектирования уральской столицы в части обеспеченности нового жилищного строительства местами в среднеобразовательных учреждениях, было принято решение об отклонении данного предложения, — сказал Алексей Бирюлин.

Затем 3 декабря 2020 г. собственник уведомил мэрию о планируемом сносе объекта, а местные власти направили этот документ в Госстройнадзор.

В корпорации «Маяк» DK.RU сообщили, что «в данное время проходят работы по устранению аварийных состояний»:

Здание по действующему законодательству не включено в перечень ОКН Екатеринбурга, так как оно многократно перестраивалось. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, угрожающему безопасности людей, находившихся в нем и идущим мимо здания, эксплуатироваться дальше оно не может. Реконструкция здания предварительно оценивается в 1 млрд рублей и все равно предполагает снесение здания для заведения ныне отсутствующего фундамента. Целесообразность реконструкции непонятна, но предложения общественников о возможном использовании восстановленного здания мы рассматриваем.

О дальнейшей судьбе здания высказался Аркадий Чернецкий, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Свердловской области. Он рассказал, что «Маяк» планировал снести его еще 15 лет назад.

Мы заставили его подремонтировать, оно еще 15 лет простояло. Главный вопрос, который меня интересует: а что предлагается взамен? Меня очень смущает, если вместо неказистого, но значимого здания появляется современное, но такое же неказистое, только большей этажности, которое вскоре потеряет свою ценность. Здесь проходит гостевой маршрут, это здание явно сегодня этот маршрут не украшает. Но если соответствующая инстанция подтвердит, что это здание является памятником, это все поменяет. Надо будет думать не о том, как его снести, а как отреставрировать, — сказал Аркадий Чернецкий.

Тем временем общественники написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой спасти ПРОМЭК. Обращение подписали Дмитрий Москвин, архитектор Полина Иванова, депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, журналист Дмитрий Колезев.

Мы, уральцы, просим Вас не допустим того, чтобы уникальное историческое наследия было утрачено в угоду сиюминутным интересам. Нельзя допустить, чтобы варварское разрушение продолжалось, чтобы Екатеринбург сделал еще один шаг к потере своей уникальности и самобытности. Необходимо найти баланс между общими и частными интересами, развитием экономики города и сохранением наследия. Сейчас этот баланс явно утерян, — говорится в обращении.

Активисты также попросили главу государства помочь сохранить стадион «Уралмаш» и бывший аэропорт «Уктус», который попал под застройку «Золотого» автовокзала. Добавим, что ранее «Уральский хронотоп» добился постановки на госохрану целой улицы в Екатеринбурге.