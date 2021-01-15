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В «Маяке» не планируют менять этажность застройки на месте ПРОМЭКТа

Здание ПРОМЭКТа до сноса
Здание ПРОМЭКТа до сноса. Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

В корпорации считают, что существующие регламенты позволяют строить на участке ул. Декабристов — Белинского здания высотой до 100 метров, и при эскизной разработке проекта учитывались эти требования.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Корпорация «Маяк» пока не отказывается от планов построить высотные дома на месте снесенного конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Ранее министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что в этой локации можно строить здания не выше 60 метров. Это связано с тем, что рядом находится вышка РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети) и на данной территории проходит зона с особым использованием. Строительство высоток может заглушить радио- и телевизионный сигнал и нарушить вещание для жителей города и области.

Елена Стихина, директор по маркетингу корпорации «Маяк», рассказала DK.RU, что строительство высотных зданий — это лишь один из рабочих вариантов использования территории на Декабристов — Белинского.

Хочу подчеркнуть, что корпорация «Маяк» работает в правовом поле, соблюдая все существующие правовые нормы и требования разрешительной строительной документации. Ныне существующие регламенты позволяют строить на участке ул. Декабристов-Белинского здания высотой до 100 метров, и при эскизной разработке проекта учитывались эти требования. Мы работаем с ГПЗУ, в котором нет никакой информации о защитной зоне. Сейчас этот вопрос возник. Телевизионщики высказали опасение о том, что, возможно, строительство высотных зданий может помешать сигналу, — сказала Елена Стихина.

По ее словам, в компанию поступил запрос от ФГУП РТРС с просьбой предоставить документацию для проверки попадания будущих зданий в санитарно-защитную зону ограничения застройки ПРТО (передающего радиотехнического объекта), расположенного по адресу ул. Луначарского, 212.

Мы сейчас работаем со специалистами РТРС, им передана необходимая рабочая документация. И если мы убедимся, что строительство высотных зданий может создать помехи, будем думать, что делать. Пока финального эскиза будущей застройки нет. Как только он появится, мы готовы сразу представить его общественности, — добавила Елена Стихина.

Как рассказывал DK.RU, в начале января корпорация «Маяк» начала демонтаж здания на Декабристов. Оно не было признано объектом культурного наследия, однако общественники настаивали, что конструктивистское здание имеет архитектурную ценность и сносить его неправильно. Мэрия попросила собственников не торопиться с демонтажем, однако собственники решили иначе. В процессе сноса обрушилась стена фасада. Министр строительства завил, что застройщик недостаточно ответственно подошел к вопросу:

Мы видели, что действия осуществлялись очень некачественно, застройщик подошел поверхностно, торопился и не учел многих вопросов и в частности вопросов безопасности производства работ, — уточнил Михаил Волков.

Добавим, что в озвученных ранее планах застройщика — построить не только две жилые многоэтажки, но и торговый центр, который расположится на первых этажах этих домов:

Наличие крупного торгового центра в данном районе значительно повысит его привлекательность: жители получат возможность делать покупки и отдыхать, не затрачивая много времени на дорогу, — сообщали в «Маяке».

Автор: Анна Хлебникова
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