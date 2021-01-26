«Маяк» приостановил снос здания ПРОМЭКТа, но ненадолго

Проводить дальнейшие работы девелоперу запретили судебные приставы — вплоть до особого распоряжения суда. Если демонтаж продолжится, застройщика ждет уголовная и административная ответственность.

Решение о приостановке демонтажа судебные приставы вручили представителю корпорации «Маяк» 25 января. Девелопер подтвердил, что получил соответствующий документ, однако заверил, что это технический момент — вскоре снос здания продолжится.

Первый этап демонтажа закончен, теперь расчищаем площадку для второго этапа, вывозим мусор, согласовываем порядок демонтажа второго этапа. Да, работы сейчас приостановлены после обращения прокуратуры района в Октябрьский суд. Нам необходимо доработать документацию по проекту сноса, доработать технические моменты. Речь идет, например, о мойке колес автотранспорта на объекте, дополнительном освещении и ограждении, установке дополнительного бытового вагончика. Требования носят незначительный характер, мы уже приступили к их устранению. После выполнения требований предписания и получения соответствующего разрешения работы будут продолжены, — пояснили в пресс-службе корпорации «Маяк» (цитата по ЕАН).

Напомним, собственник здания на ул. Декабристов, 20 — корпорация «Маяк» — приступила к сносу здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в начале года. Как рассказывал DK.RU, на этом месте планируется возвести две жилые 25-этажки.

Общественники пытались остановить снос, добиться признания здания памятником и постановки его на госохрану. В конце 2020 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, рассмотрев заявление активистов, сообщило, что решение о признании ПРОМЭКТа памятником (либо отказ в таковом) будет принято 6 мая 2021 г. До этого времени мэрия Екатеринбурга попросила застройщика приостановить работы по сносу.

Владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков ранее высказывал уверенность, что если здание раньше не признали памятником, оно все равно будет снесено. Между тем работы по сносу построек на Декабристов, 20 уже привели к повреждению соседнего здания. В частности, жители дома на Красноармейской, 78а, который находится по соседству со зданием ПРОМЭКТ, сообщили, что по стенам их дома пошли трещины, а в паркинге на Красноармейской, 78б частично обрушился потолок, повредив стоявшие там машины. Жильцы уверены, что эти происшествия связаны со сносом бывшего техникума и поэтому подали жалобу в прокуратуру на действия застройщика, писал DK.RU. Результатом и стало решение о приостановке демонтажа.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что подрядчик ООО «ГУП Инвестстрой», ведущий рабоыт на объекте, нарушает требования Градостроительного кодекса РФ и проекта по сносу объектов капитального строительства. Поэтому, по информации ведомства, существует угроза имущественным и личным неимущественным правам граждан и организаций. Октябрьский суд 22 января уже удовлетворил иск прокурора о запрете сноса до вынесения решения по существу. «Прокуратура директору ООО «ГУП Инвестстрой» внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации в области строительства)», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.