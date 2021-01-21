Городские власти хотят избавиться от исторической недвижимости

Депутаты екатеринбургской городской думы рассмотрят документ, который предлагает продать в рамках приватизации несколько исторических объектов. Проект постановления подготовила мэрия.

Администрация Екатеринбурга предлагает через аукционы и конкурсы передать в частные руки восемь зданий, которые относятся к объектам культурного наследия. Некоторые здания предлагаются вместе с земельными участками.

Большинство из них находятся в центре города, но есть в перечне и более отдаленные районы. Так, на Уралмаше мэрия хочет отдать для приватизации подвал и первый этаж жилого дома на перекрестке улицы Стахановская, 1 и проспекта Орджоникидзе, 10. Это здание является объектом культурного наследия (ОКН).

Среди объектов в центре города — здание ОКН областного значения «Дом купца П. Я. Сапожникова», который расположен на перекрестке ул. Горького, 49 и ул. Энгельса, 1. Дом передается вместе с земельным участком. Как следует из документа, у этого ОКН есть обременение: он арендован ООО «Ямало-Уральская компания».

С земельным участком предлагается продать и еще один объект культурного наследия регионального (областного) значения — «Дом жилой» на Сакко и Ванцетти, 69.

Также на конкурс предлагается выставить два помещения в восточном флигеле «Дома Рязанова» — это памятник культурного наследия федерального значения на ул. Куйбышева, 42 «А». Сейчас оба помещения находятся в аренде.

Среди других памятников культуры мэрия планирует продать:

Доходный дом купцов М.И. и В. И. Дмитриевых на Вайнера, 16 (памятник культуры областного значения)

Дом городского головы на ул. Попова, 4 — ОКН регионального значения, пример городского особняка второй половины XIX века.

Также власти предлагают выставить на аукцион помещения в административных зданиях на Чернышевского, 5, Генеральской, 15, Отрадной, 1, Сакко и Ванцетти, 113. В некоторых случаях в составе лотов будут также земельные участки.

В Екатеринбурге есть примеры, когда памятники старины, переданные в частные руки, были восстановлены и сегодня вовлечены в городскую жизнь. К таким можно отнести «Синара-Центр» — современный выставочный центр появился на месте практически разрушенного госпиталя Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре. Как рассказывал DK.RU, в 2016 г. здание госпиталя стало первым объектом культурного наследия, который был реализован на торгах — со стартовой ценой в 1 руб. и обязательством восстановить памятник. Главный корпус, флигель и западный павильон на ВИЗ-бульваре вместе с землей под ними за 23 млн руб. (из них 21,8 млн руб. — стоимость земли) приобрел СКБ-банк, входящий в Группу Синара Дмитрия Пумпянского. Позже банк выкупил восточный павильон и участок под ним, чтобы при реконструкции сохранить целостность ансамбля. Всего на реконструкцию было потрачено 2 млрд руб.

Также DK.RU сообщал о том, что в Екатеринбурге целая улица получила статус объекта культурного наследия — в декабре 2020 г. вся нечетная сторона улицы Чапаева от Декабристов до Тверитина попала под государственную охрану.

Стоит отметить, что к зданиям, представляющим историческую ценность, в Екатеринбурге не всегда относятся с должным вниманием. В начале января корпорация «Маяк» снесла здание на ул. Декабристов, 20, построенное в 1929 г. В советские годы в нем располагался промышленно-экономический техникум. Здание не было включено в список ОКН, хотя и обладало соответствующими признаками.

В прошлом году подобная ситуация сложилась со зданием на ул. Нагорной, 12. Объект был построен в ранний советский период по проекту архитектора Вениамина Соколова — одного из первых представителей уральского конструктивизма, но отстоять его общественникам не удалось. Сейчас они пытаются сохранить еще одно здание на Нагорной — бывший ДК Металлист, который находится на территории завода «Уралкабель» и попал в зону застройки УГМК. Ранее DK.RU подробно описывал, что произошло с баней «Бодрость» на ул. Куйбышева. Объект был одним из самых старых зданий Екатеринбурга, его возвели 90 лет назад по проекту архитектора Смирнова, однако статус памятника архитектуры дом не получил, его снесли.