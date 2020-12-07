В Екатеринбурге целая улица стала объектом культурного наследия

В Екатеринбурге выявили новый объект культурного наследия. Теперь вся нечетная сторона улицы Чапаева от Декабристов до Тверитина попала под государственную охрану.

Комплекс гаражей Свердловского автобусного движения включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом рассказал Олег Букин, общественник и государственный эксперт. По его словам, это очень важное в истории города и региона здание. Гаражи построены в 1926-1929 гг. и относятся к стилю рациональный модерн.

Выделяющееся на фоне классицистических и эклектических построек здание рационального модерна — это логично с точки зрения развития архитектуры, прежде всего дореволюционной архитектуры: выстроенное после череды войн здание в 1926-1929 гг., когда время архитектуры остановилось, по сути было возведено в рамках архитектурно-строительной культуры второй половины 1900-х – первой половины 1910х гг., — поясняет Олег Букин.

Проект уличного фасада, фото: Олег Букин

Создатели объекта, как установил эксперт, — это Валентин Кохманский (проектировал инженерные решения гаражей, бани на Куйбышева и народного театра, который располагался на территории современной пл. Коммунаров), авторами северной части были Иван Нейман (считается, что он сопроектировал Облисполком на Ленина, 34) и Дмитрий Агеев.

К сожалению, кое-что утрачено из оригинальных элементов здания. Например, масштабные плоскостные элементы главного фасада контрастировали с мелкоячеистым заполнением огромных полуциркульных проемов и прямоугольных дверных проемов, создавая архитектурную глубину и динамику восприятия. Но оно было утрачено уже 2000-е годы. Но это все обратимо и поправимо, — считает Олег Букин.

Благодаря тому, что здания признали объектами культурного наследия и поставили на госохрану, весь фронт застройки вдоль красной линии по нечетной стороне Чапаева от Декабристов до Тверитина — памятники.

Добавим, что в Екатеринбурге пытаются вдохнуть новую жизнь в объекты культурного наследия, которые разрушаются. Есть примеры, когда такие объекты берет в руки бизнес и открывает в них культурные центры, рестораны и другие заведения.