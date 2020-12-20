Инсайдеры сообщили об отставке Александра Высокинского

Самое обсуждаемое в кулуарах событие года близится к развязке: глава Екатеринбурга досрочно уходит в отставку. Его место может занять опытный политик, ставший лауреатом премии «Человек года — 2020».

Ряд уральских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Инсайдеры раскрыли детали передачи власти новой группе управленцев. В понедельник, 21 декабря, первый заместитель главы города Александр Ковальчик напишет заявление об увольнении, которое примет Высокинский. На его место назначат нынешнего вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Затем заявление об уходе напишет и сам Высокинский — его городская дума рассмотрит во вторник, 22 декабря, и одобрит. До момента официального назначения нового главы, которое произойдет после конкурса, исполняющим обязанности главы Екатеринбурга станет Алексей Орлов. Он же станет главным кандидатом на пост мэра, которого впоследствии выберет гордума, отмечает портал 66.ru.

Уход Высокинского связывают с тем, что он досрочно выполнил задачу губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупции и теперь получит новое задание, пишет Ura.ru. Скорее всего, Высокинский вернется в областное правительство, где уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга».

Место Орлова в правительстве региона может занять заместитель губернатора Олег Чемезов, а на позицию Чемезова, в свою очередь, встанет Высокинский, добавляет ЕАН.

Официально эти инсайды не подтверждаются, но и не опровергаются.

Рокировка Высокинского-Орлова — одна из самых обсуждаемых политических тем этого сезона. В кулуарах и анонимных телеграм-каналах слухи о смене власти в мэрии появились в начале осени. Однако еще в конце ноября, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, Евгений Куйвашев написал, что не планирует проводить рокировку в муниципалитете. Инсайдеры предлагали расценивать это сообщение с точностью до наоборот.

Примечательно, что Алексей Орлов стал лауреатом премии «Человек года — 2020», учрежденной изданием «Деловой квартал». Эксперты назвали его лучшим в номинации «Управленец на госслужбе».

Александр Высокинский на госслужбе с 2000 г. До 2016 г. работал в администрации Екатеринбурга, сделав карьеру от начальника отдела до заместителя главы города. В феврале 2016 г. назначен заместителем губернатора. В сентябре 2018 г. решением гордумы избран мэром Екатеринбурга, сообщал DK.RU.

Алексей Орлов приехал в Свердловскую область в 2012 г. Как и губернатор Куйвашев, Орлов — уроженец Тюменской области. С 1993 по 2005 гг. служил в структурах МВД РФ, после чего перешел на госслужбу. Занимал руководящие посты в Тобольске и Тюмени. До переезда в Екатеринбург несколько лет возглавлял Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ленинградской области. В правительстве Свердловской области работал заместителем председателя, министром инвестиций и развития. Сейчас занимает пост вице-губернатора, фактически являясь человеком №2 в регионе — после губернатора.