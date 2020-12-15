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«Необходима ротация». Министр финансов Свердловской области объявила о своей отставке

Галина Кулаченко
Галина Кулаченко. Иллюстрация: 66.RU

После ухода с должности Галина Кулаченко, которая с 2012 г. возглавляла свердловский минфин, а также занимала должность вице-губернатора региона, займется научной деятельностью.

#ОТСТАВКИ#НОВОСТИ

Галина Кулаченко официально подтвердила информацию о своей отставке.

﻿﻿Мое решение не было спонтанным. Считаю, что ротация кадров необходима в любой отрасли и это естественный процесс для любой структуры. Мои ближайшие планы — посвятить себя семье и заняться научной деятельностью. Надеюсь, в моей жизни появится время на творчество и общение с теми, с кем связывает многолетняя дружба, — прокомментировала свой уход чиновник (цитата по ЕАН).

Как рассказывал DK.RU, об отставке Галины Кулаченко стало известно на прошлой неделе. Свою карьеру Галина Кулаченко начинала в горздравотделе Тюменского горисполкома в должности старшего экономиста. В 1998 г. она стала заместителем главы города Тюмени. Впоследствии возглавила департамент финансов и налоговой политики мэрии. В 2007 г. ушла в коммерческую деятельность — возглавила ООО «РАСТАМ — бюджетные технологии».

В 2012 г. губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Галину Кулаченко на пост регионального министра финансов, депутаты Заксобрания Свердловской области одобрили это решение.

Отметим, под руководством Кулаченко с 2014 г. Свердловская область перешла к формированию программного бюджета, при этом предел госдолга вырос в три раза — с 35,8 млрд в 2013 г. до 100,4 млрд руб. в 2020 г..

Бюджет региона на 2021 год, формированием которого до отставки занималась Галина Кулаченко, принят с рекордным для области дефицитом в 40,6 млрд руб.

Автор: Инна Вейн
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