Николай Цуканов занял пост вице-президента «Ростелекома»

Бывший полномочный представитель президента в УрФО продолжит карьеру в одной из крупнейших российских компаний. Известно, что Николай Цуканов будет курировать проекты цифровизации лесного хозяйства.

Экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов назначен на должность старшего вице-президента в компании «Ростелеком», сообщает пресс-служба компании. Он сосредоточится на вопросах и проектах, связанных с цифровизацией промышленности и лесного хозяйства.

Известно, что вице-президент «Ростелекома» по цифровизации промышленности Дмитрий Проскура сохранил свой пост.

Как сообщал DK.RU, 9 ноября этого года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Его пост занял Владимир Якушев, до этого занимавший пост министра строительства.

Николай Цуканов был губернатором Калининградской области (с 2010 по 2016 гг.), затем, с 28 июля 2016 г. по 25 декабря 2017 г., занимал пост полпреда в СЗФО, а с 25 декабря 2017 г. — помощника президента РФ. В этом году ему исполнилось 55 лет.

Добавим, что ранее президент поручил решить вопрос о декриминализации лесного комплекса. В России планируется создать единую федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, а также единую автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней.