В областном правительстве произошли кадровые перестановки

В Свердловской области сменилась директор департамента информполитики губернатора, теперь она будет курировать мегапроект областных властей в министерстве культуры.

Новым главой департамента информполитики Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев назначил своего помощника Юлию Хусаинову. Прежний директор ДИПа Юлия Прыткова стала заместителем министра культуры Свердловской области. По сведениям Znak.com, соответствующие указы уже подписаны губернатором. Ожидается, что Юлия Прыткова в минкульте будет курировать подготовку к Универсиаде.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Город уже вовсю готовится к масштабной стройке, основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 гг. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов будет потрачено 55 млрд руб.

Для проведения игр предполагается задействовать 35 спортивных объектов в нескольких городах Свердловской области, девять сооружений должны быть построены. Так, в Екатеринбурге должны возвести Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики, ФОК «Академия волейбола имени Карполя». В Верхней Пышме — Дворец самбо, в Сысертском городском округе — теннисный центр. В Первоуральске будут реконструировать Дворец водных видов спорта.

Подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады выступает «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара предпринимателя Дмитрия Пумпянского).