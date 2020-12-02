«В первой половине 2021 г. страну ждет волна схлопывания бизнеса в сфере услуг»

2020 г. выдался сложным для бизнеса. Пандемия парализовала предприятия сферы услуг, восстановление спроса наступит не скоро. Удивительно, но и в этих условиях предприниматели находят светлые стороны.

Вторая волна коронавируса догнала уральских предпринимателей. Несмотря на отсутствие локдауна, сфера услуг оказалась в безвыходной ситуации: поток клиентов снизился, обороты упали, многие находятся перед выбором — работать в убыток или закрыться. И если в первую волну поддержку бизнесу оказало государство, то сейчас говорить о повторении сценария не приходится. DK.RU опросил предпринимателей из сферы услуг, чтобы узнать, какие у них настроения и за счет чего они выживают.

Отельеры города говорят, что, несмотря на отсутствие запретов, гостей в Екатеринбурге становится меньше и перспектив для восстановления спроса на услуги размещения не очень много:

Тамара Клишина, директор управляющей компании «Отели ЮСТА»:

— На текущий момент в Екатеринбурге работает около 130 отелей и ни один из них с начала года не закрылся. При этом несколько объектов выставлено на продажу, но эти объявления находятся в открытом доступе в течение нескольких лет.

В 2020 г. загрузка отелей сильно упала, особенно низкие показатели были в апреле и мае, когда загрузка составляла 11-12%. Некоторые собственники приняли решение законсервировать гостиницы, например, в нашей сети было закрыто три отеля.

После первой волны пандемии с рынка ушли около 40% хостелов и мини-отелей, которым было сложнее всего. Можно с уверенностью сказать, что инвесторы не торопятся заходить на гостиничный рынок в Екатеринбурге.

Если в период первой волны гостиничный бизнес был признан пострадавшей отраслью и ему была оказана поддержка, то во вторую волну ни о какой поддержке разговоров не ведется. Грустно, что все меры, которые были представлены, касались федерального уровня, а в Свердловской области и Екатеринбурге не задумывались о точечной поддержке.

Сегодня средняя загрузка гостиниц города составляет 60%. Но спрос на отели нестабильный. Сейчас мы находимся на стадии планирования 2021 г., и это как никогда сложно. Приходится рассматривать разные варианты бюджетов, чтобы хоть что-то спрогнозировать.

Вариантов восстановления отрасли мало. Я полагаю, что толчком станет развитие внутреннего туризма, но здесь проявить участие должны и власти.

В целом гостиничная отрасль будет достаточно долго и болезненно отходить от кризиса. Я думаю, что мы еще увидим и закрытие отелей, и новые объявления о продаже объектов размещения.

В ресторанном бизне поводов для тоже радости не много. На начало 2020 г. в городе работало порядка 2,5 тыс. заведений общепита. За последние полгода в Екатеринбурге случались громкие закрытия (клуб «Дом Печати», «Мизантроп», бургерная Black Star Burger, ресторан Eshak), но не массовые.

Более того, после локдауна в столице Урала запустили несколько новых проектов. Участники рынка говорят, что владельцы бизнеса стараются держаться до последнего на морально-волевых качествах, при этом ресурсы и силы на исходе.

Олег Ананьев, ресторатор:

— К концу 2020 г. мы пришли, по сути, с тем, от чего весь год бежали, — кризис нас догнал. Если весной, когда все закрыли, мы при помощи накопленных ресурсов, господдержки и на морально-волевых качествах держались, выкарабкивались из ямы, то осенью, даже без локдауна, мы оказались в тех же условиях, что и весной.

Причем, я думаю, что мы еще в процессе падения, дна еще не достигли. Ничего утешительного относительно будущего ресторанной отрасли сказать не могу.

Надеемся только на то, что високосный год закончится и звезды по-новому расположатся.

О планах на 2021 г. говорить не приходится, мы не представляем, чего ждать. Конечно, надеемся на прививки и на общественный иммунитет, но когда это будет?

Думаю, что некоторое оживление начнется ближе к лету 2021 г., но до него еще надо дожить. План такой: если каким-то чудом дотянем хотя бы до 1 мая, то поработаем. Но, честно говоря, как дотянуть, непонятно, потому что все подушки безопасности и все резервы исчерпаны, остались только долговые обязательства.

Поскольку помощи от государства уже никакой не ожидается, интуитивно чувствую, что в первой половине 2021 г. прокатится волна схлопывания бизнеса в сфере услуг. При этом ситуация одинакова примерно у всех: и у ресторанов, и в торговле, и в фитнесе и т.д. Надежда остается только на чудо, но и его не ждём.

В похожей ситуации оказались и фитнес-центры. В 2020 г., по оценкам участников, на рынке присутствовало около 300 клубов, первую волну коронавируса пережили 90% игроков — звучит оптимистично. Но такая ситуация на рынке сложилась не потому, что у фитнес-клубов восстановился трафик, а по той причине, что предприниматели не могут закрыть бизнес одним днем, не исполнив обязательства перед клиентами.

Екатерина Шихова, основатель агентства событий Dream Team:

— 2020 г. был для нас довольно сложным, поскольку нам пришлось сильно переформатировать работу. Мы специализируемся на проведении массовых мероприятий, а это первое, что запретили.

Летом должен был пройти летний формат фестиваля SANDARINA с привозами артистов, но он не состоялся. Также отменился фестиваль еды «Гастроном», мы не стали проводить его ни в каком онлайн-формате, потому что к августу все изрядно устали от мероприятий в zoom.

Также не состоялся ряд клиентских мероприятий, мы, например, активно взаимодействуем с торговым центром «МЕГА», а они планировали много фестивалей на лето. Но все же под конец года мы смогли провести фестиваль MEGA ART DAYS в «МЕГЕ». И то только потому, что была возможность соблюсти все эпиднормы, не привлекая туда толпы людей.

Думаю, что в 2021 г. будет лучше и легче, просто потому что сейчас очень много людей болеет и, возможно, у нас наконец-то сформируется коллективный иммунитет. На будущий год у нас большие планы: это полноценный запуск фуд-маркета в «Гринвиче» в феврале, также мы планируем провести все запланированные летние фестивали и мероприятия. Дальше августа 2021 г. мы не планируем.

Антон Гиренко-Коцуба, учредитель сети фитнес-центров Powerhouse Gym, вице-президент по Уральскому федеральному округу Федерации бодибилдинга России:

— Фитнес-индустрия пришла к концу 2020 г., как и любая особо пострадавшая отрасль, потерянной. Но этот год научил нас смотреть в будущее с надеждой, пусть это будущее и туманно.

В 2021 г. сложная ситуация с пандемией продлится, как минимум, до февраля-марта. В целом весь 2021-й станет годом выживания, мы будем стараться восстановиться хоть до каких-то показателей, при этом, на мой взгляд, достичь цифр 2019 г. мы не сможем.

За 2020 г. многие участники рынка накопили долги, и будет хорошо, если за следующий год мы сможем от них избавиться.

У нас такой бизнес, что мы не можем просто взять и закрыться: у нас есть клиенты и обязательства перед ними. Если другие предприниматели могут закрыть офис, ликвидировать компанию, встать и уйти до лучших времен, то владельцы фитнес-клубов в иной ситуации. Если мы закроем бизнес, то потом его не восстановить, так что мы будем биться до последнего.

Мы надеемся на понимание как со стороны клиентов, так и со стороны государства. Летом меры поддержки оказались очень кстати, но сейчас у нас ситуация ничуть не лучше, а о поддержке уже речи не идет.

Крепимся изо всех сил, пока что Екатеринбург потерял 10%, что относительно немного по сравнению с другими регионами. Но посмотрим, сколько клубов выживет к весне 2021 г., определяющим станет первый квартал будущего года.

Лишился в 2020 г. Екатеринбург и многих городских фестивалей, международных и других мероприятий. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий серьезный удар получила ивент-индустрия.

Алиса Ларионова, основатель и директор семейного центра «Парк Сказов»:

— Сфера массового организованного отдыха для детей детей почти полностью перестала существовать. И неизвестно, как она будет восстанавливаться в 2021 г.

В этом году акцент с больших групповых мероприятий сместился в сторону семейных. Раньше нам приходилось работать с организаторами групп — инициативными родителями, учителями, завучами, а теперь работаем напрямую с потребителями услуги. Совсем иной масштаб. Если в прошлые годы, чтобы в Парк приехали 40 человек, нужно было вести переговоры с одним человеком, то сегодня — с 10-20-ю. Это совершенно другой подход в нашем бизнесе.

В 2021 г. мы продолжим работать напрямую с индивидуальными туристами. Теперь для нас главное не группа, а семья. Сегмент организованных групп умер в нашем бизнесе на ближайший год. Дополнительно мы возлагаем большие надежды на развитие внутреннего и локального туризма в предстоящие несколько лет.

Несмотря на сложный 2020 год, планы на 2021 г. масштабные. Мы хотим увеличить номерной фонд, чтобы дать гостям возможность проживать на территории Парка. Это очень востребовано сегодня. Работаем с инвесторами, чтобы начать строительство гостевых домов, возможно, даже построим отель на берегу реки.

Решетов Владислав, основатель и директор консалтингового агентства INTEGRITY:

— Подводя итог 2020 г. можно сказать, что малый и средний бизнес не был готов к тотальному локдауну. Не готов был к закрытию даже на две недели. Бизнес потерял кредит доверия к государству, поскольку поддержка несущественна и не у дел оказались многие сектора экономики.

Официально считается, что пострадала только сфера массовых мероприятий и туризма, но потери коснулись и других компаний. Если говорить про сферу продаж, то возникла новая проблема. Люди не знали как вести свою деятельность, как продавать свою продукцию тем, кто по факту не работает и не знает как вести деятельность.

Сам бизнес изменил свой облик. Если раньше владение торговыми площадями считалось признаком достатка и успешности, то теперь признаком хорошей компании становится удобный сайт и мобильность услуг. А тот, кто не смог подстроиться к online либо закрылся, либо готовится к закрытию. В общем, остались на обочине истории.

Думаю, что люди «оцифровались» в этом году, приспособились к новому формату общению и ведению бизнеса. Клиент теперь смотрит в большей степени на сайт, на его упаковку в интернете. Offline-покупки — предмет для скептических размышлений клиента. Дойти до магазина теперь рождает вопросы и опасения, ведь есть интернет-вещей, в котором можно заказать любой товар в любом количестве. Да, этот тренд давно наметился, но коронакризис стал тем стимулом, тем толчком, который все давно пророчили.

Что ожидать в новом 2021 г.? Массовый исход во всемирную паутину создаст сильную Online-конкуренцию за внимание клиента и его деньги. Итогом станут маркетинговые войны за клики, за переходы, за удержание и продажи клиентам уже на сайтах. Сейчас идет массовая подготовка компаний к новым форматам рекламы. Бизнесмены стали просчитывать все траты на клиентов, и с целью их удержания повышать online-сервис. Дополнительно борьба за клиента повысит его цену и ценность для бизнеса. Бизнес поймет, что нужно работать не только на привлечение, но и работать с текущей базой, удерживать ее. Особенно это важно для малого бизнеса, ресурсы которого ограничились в новых реалиях.

Если говорить о предпринимателях, то 10% не научились контролировать своих сотрудников на расстоянии, и нет понимания, что считать прогулом, как выстроить эффективные коммуникации между персоналом и т.д. Именно построением дистанционных отделов продаж мы и займемся в 2021 г. Нужда растет, а опыта выстраивания новых форматов работы отсутствует как явление в нынешних реалиях. На основе этой убежденности, мы готовим сервис по созданию отделов и адаптации сотрудников на удаленке. Классические отделы продаж и офисы уходят в буквальном смысле в прошлое десятилетие.

Читайте также на DK.RU: «Меры поддержки привели к тому, что приходится призывать людей работать за МРОТ»