Техасский брискет и пицца из дровяной печи. В центре Екатеринбурга открылся новый ресторан

Собственники Grott bar открыли новый ресторан в Екатеринбурге. Заведение расположилось в здании типографии «Уральский рабочий» рядом с пивоварней. Новый ресторан назвали Norra Rök, в переводе со шведского — «северный дым».

Все основные блюда заведения готовятся на двух уникальных печах: настоящем техасском смокере, который доставили в Екатеринбург из Техаса, и итальянской пицца-печи, привезенной из Вероны.

В меню нового рестораны есть морковный хумус, корнеплоды из печи, тартар из телятины, бургер из мраморной говядины, 12 видов пиццы из дровяной печи, морепродукты и паста. Гордость меню — брискет, который коптят в смокере в течение 17 часов и подают с картофельным пюре на пармезане, маринованными в бурбоне огурцами, перцем халапеньо, маринованным луком и соусом брискет.

Средний чек заведения составляет 1,5-2 тыс. руб. График работы нового заведения с 12:00 до полуночи.

О планах запустить второе заведение в Екатеринбурге владельцы Grott bar объявили еще в конце 2019 г. Изначально основатели планировали назвать ресторан скандинавской кухни Asgard, сообщал DK.RU. Открытие должно было состояться весной 2020 г., однако пандемия коронавируса изменила планы предпринимателей.

Отметим, что посткарантинный период оказался богат на новые открытия для Екатеринбурга. Так в ТЦ Универбыт уже открылся ресторан аутентичной кухни «Зверобой», в октябре должна начать работу пиццерия «Папа Римский».

DK.RU рассказывал, что Grott Brewery Bar — дочерний проект федерального брокера GrottBjörn, который предоставляет физическим и юридическим лицам доступ на рынки Московской биржи. Заведение в Екатеринбурге было открыто 1 апреля 2016 г. В уральском меню заведения преобладают бургеры и блюда стран Скандинавии.

В октябре 2019 г. Grott bar открыл заведение в Москве — в историческом месте на 1 тыс. кв. м, писал DK.RU.